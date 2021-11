Bolsonaro se niega a limitar viajes ante la nueva variante de Covid

sábado 27 de noviembre de 2021 | 10:44hs.

El titular de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), almirante Antonio Barra Torres, afirmó que Brasil debe evitar convertirse "en una atracción para el turismo antivacunas", luego de que el presidente Jair Bolsonaro se negara a avanzar con el pedido de restringir viajes ante la aparición de la nueva variante de coronavirus detectada en Sudáfrica.

"Brasil no puede ser una atracción para el turismo antivacunas. Esto no es razonable, no es aceptable e iremos hasta las últimas consecuencias en nuestra posiciones basadas en la ciencia para proteger a nuestros ciudadanos", dijo el titular de Anvisa a la cadena GloboNews.

El ente regulador recomendó al gobierno federal limitar el acceso de personas que hayan estado en Sudáfrica, Botsuana, Eswatini (Suazilandia), Lesoto, Namibia y Zimbabwe frente a la identificación de la variante B.1.1.529 que genera preocupación por su alta mutación y su potencial de propagación.

Lo hizo luego de que Bolsonaro dijera ante seguidores en la puerta de su residencia oficial, el Palacio de la Alvorada, que de ninguna manera iba a permitir el cierre de aeropuertos o la limitación de viajeros por causa de la nueva variante.

"No vamos a vetar el ingreso de nadie, es una locura hacer eso. ¿Cerrando el aeropuerto se creen que el virus no va a entrar? Ya está aquí adentro el virus, eso no existe, hay que aprender a convivir con el virus", afirmó Bolsonaro, quien rechaza exigir un pasaporte de vacuna para que los extranjeros visiten Brasil.

El presidente sostiene que decidió no inocularse contra el coronavirus pese a lo recomendado por su propio Ministerio de Salud.

Brasil mantiene cerradas las fronteras terrestres y para llegar al país en avión un turista tiene que presentar un certificado PCR negativo de Covid-19.

Anvisa, además de pedir suspender el ingreso desde esos seis países africanos, había reclamado al Poder Ejecutivo exigir un certificado de vacunación a los extranjeros que ingresen por las fronteras terrestres.

Barra Torres, famoso internacionalmente luego de que Anvisa suspendiera el partido entre Brasil y Argentina por las eliminatorias sudamericanas en septiembre en San Pablo, afirmó que exigir la vacuna para ingresar al país tiene que ver con el transito de turistas a partir de fin de año y la próxima llegada del invierno en el hemisferio norte.

"Estamos en el invierno del hemisferio norte, muchas personas viajan a países más cálidos como Brasil. E incluso la cuestión del cambio es atractiva para los que pasan vacaciones aquí", explicó Barra Torres.

Brasil, el tercer país del mundo en casos y el segundo en muertes, inmunizó al 61% de su población, aunque el ente regulador no autorizó la vacunación a menores de 11 años.