La provincia pedirá pase sanitario en eventos masivos

Las máximas autoridades sanitarias de todo el país asistieron a una nueva edición presencial del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y allí se anunció la implementación de un pase sanitario para mayores de 13 años con esquema de inmunización completa para realizar actividades de “más riesgo, como las masivas”.

El ministro de Salud Pública de la provincia, Oscar Alarcón, estuvo presente y confirmó a El Territorio que para el ingreso a ciertos ámbitos como recitales o gimnasios, se va a pedir la vacunación anticovid.

“Vamos a pedir a que cada institución pública y privada colabore así como los intendentes”, agregó en referencia a controlar el carnet de vacunas.

“Los asistentes de eventos sociales masivos, sociales o deportivos deberán presentar constancia de vacunación, como la provincia ya tiene”, dijo.

Con el objetivo de acelerar la vacunación, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, detalló que este pase sanitario será “una habilitación para las actividades de más riesgo, que son los eventos masivos y en espacios cerrados, para las personas que tengan su esquema completo de vacunación, al menos 14 días antes de ese momento, para los mayores de 13 años que tienen esa disponibilidad en la app cuidar”.

“Es una medida que va a hacer que quienes demoraron en completar el esquema puedan tener ese estímulo para realmente dar ese pasito, percibir el riesgo, la importancia que tiene completar el esquema de vacunación”, remarcó.

Y agregó: “Los mayores de 13 años son quienes pueden tener la autonomía para ir a vacunarse. Ya están generadas todas las herramientas para que a través de la aplicación Cuidar o un pdf que vamos a implementar y comunicar, puedan tener ese certificado”.

Fronteras

Vizzotti se refirió en tanto a la preocupación por la situación epidemiológica que atraviesa el hemisferio norte y la emergencia de una nueva variante en el sur de África, denominada B.1.1.529 y bautizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ómicron.

“La pandemia no terminó. Siempre dijimos que hasta que todos los países no accedan a la vacunación podía emerger una nueva cepa que pusiera en riesgo el avance en el mundo”, enfatizó.

La ministra de Salud precisó que si bien estaba estipulado el reinicio de los vuelos con una aerolínea directa a África a mediados de diciembre, se va a postergar el inicio de los viajes.

“El otro tema que estamos trabajando es que las personas que pudieron haber estado en el continente africano en los últimos catorce días y entraron por tierra o a través de buques, hagan la PCR independiente del esquema de vacunación, y hagan el aislamiento de 14 días con la PCR de alta para minimizar la posibilidad de ingreso de la nueva variante”, explicó.

La funcionaria llamó a “no subestimar los riesgos” e instó a la población a testearse. Y añadió que recomendaba que en “los puntos de ingreso terrestres o marítimos de los países limítrofes, se realicen las PCR aunque los viajeros estén vacunados para favorecer el tránsito entre los países que tengan una incidencia menor de 75 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días. En nuestra región todos estamos con una situación epidemiológica favorable, vigilándola de cerca”.

“Redoblamos el mensaje de la importancia de vacunarse, iniciar los esquemas de vacunación, completar los esquemas. Se ha amesetado la vacunación de las personas entre 18 y 39 años, y necesitamos completar los esquemas de vacunación y avanzar con los refuerzos, manteniendo siempre las medidas de cuidado”, insistió.

Esquema de vacunación

Sobre el avance de la vacunación en todo el país, la ministra señaló que “en noviembre estamos vacunando a mayores de 3 años, estamos dando terceras dosis y empezamos los refuerzos con el objetivo de acelerar esa estrategia. Estamos viendo lo que está pasando en Europa. Argentina no es comprable con los países del Hemisferio Norte, tiene características de su campaña de vacunación diferente. Tenemos una situación más favorable y una oportunidad de avanzar con la campaña de vacunación para minimizar los riesgos”, resaltó en otro tramo de la conferencia.

Además, detalló que el país ya superó la cobertura “del 80 por ciento con una dosis de toda la población y el 63 por ciento con dos dosis” mientras que “en los mayores de 50 años tenemos una cobertura del 93 y del 80 por ciento”.

“Hemos avanzado mucho con los y las adolescentes: el 70 por ciento ya tiene una dosis y más del 40 por ciento el esquema completo, y hemos superado el 50 por ciento de niños de 3 a 11 años con una dosis y el 17 por ciento con dos dosis. Trabajar en esa dirección minimizará las posibilidades de enfrentar una situación como la que está pasando en el Hemisferio Norte”, sostuvo.

En la provincia de Misiones, un total de 1.435.787 personas ya fueron inmunizadas contra el Covid, de las cuales 806.580 recibieron la primera dosis, 569.944 la segunda y 59236 la tercera.



El lunes no habrá testeos en el Ex Materno

Desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones, (Lacmi), dieron a conocer que el centro de testeos de Covid-19, que funciona en el predio del ex Hospital Materno Neonatal en el Parque de la Salud, no realizará testeos el lunes.

El motivo es el asueto administrativo decretado por el gobierno provincial, debido a la conmemoración del aniversario del nacimiento del Comandante General Don Andrés Guacurarí y Artigas. En este contexto, el martes se retomará la actividad.

Cabe recordar que el centro ubicado en el ex Hospital Materno Neonatal de Posadas atiende de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 13.30 a 18. Desde el mes de septiembre no se realizan testeos los domingos debido a una disminución de la demanda.

