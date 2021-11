Ingreso a las fuerzas: sólo el 30% pasó de ronda

sábado 27 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Finalizados los exámenes para acceder a una de las 500 vacantes para aspirantes a la Policía de Misiones y 200 para el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), los futuros ingresantes se encuentran ahora en etapa de superar la evaluación psicotécnica; quienes superen todas las instancias ingresarán el año próximo a la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Misiones, de donde luego egresarán como suboficiales u oficiales, según corresponda.

Este año los inscriptos a la Policía debieron responder satisfactoriamente el 75% de 30 preguntas sobre Historia Social Argentina y Regional, Introducción a las Ciencias Sociales y Jurídicas y Expresión Oral y Escrita. En el caso del SPP el corte de respuestas satisfactorias fue del 70%.

Claudia Ríos, alcaide directora de Carrera dialogó con el programa Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 y señaló que “en líneas generales el examen fue muy bueno y transcurrió con gran normalidad. Entendemos que la población tomó más conciencia y comprendió lo que es el sistema online que hace algún tiempo costaba un poco más”.

Para las dos fuerzas hubo 11.295 inscriptos, de los cuales sólo 8.403 se presentaron a rendir.

En detalle, en la Policía de Misiones rindieron 6.314 de los cuales el 30% superó los requerimientos académicos y para el SPP rindieron 2.089 personas y un 34% pasó a la siguiente etapa.

“De la cantidad masiva de inscriptos no todos se presentan a rendir el examen y como resultado tenemos en la Policía 1.862 que pasaron y en el SPP son 702. Puede que asuste el número, a nosotros no nos asusta porque no hablamos de aprobados o desaprobados sino que son los que pasan a la siguiente etapa”, explicó Ríos y continuó: “Digo esto porque siempre hacemos un orden de mérito. La inscripción es tan masiva que una vez que pasa el cupo nosotros tenemos que hacer un corte. En el caso de la Policía el corte lo hicimos en el 75% y en caso del SPP del 70%; eso significa que tenemos alumnos con un 60%, con un 6, que están aprobados pero no ingresan dentro de la siguiente etapa por el número tan elevado de aprobados también”.

En líneas generales, sostuvo que “tuvimos un rendimiento mejor que el año pasado”.

Sobre cómo es la evaluación de conocimientos, detalló: “El examen es único pese a que son tres materias, eso significa que ahí tienen preguntas de las tres asignaturas que son Historia Social Argentina y Regional, Introducción a las Ciencias Sociales y Jurídicas y Expresión Oral y Escrita. Las preguntas son aleatorias, cada chico tiene un examen de 30 preguntas y en este examen puede que le hayan tocado solamente de Historia y una de Expresión Oral y Escrita y quizás no entró ninguna de Ciencias Sociales. Porque el sistema es aleatorio y va tirando las preguntas”.

Sin embargo, Ríos sostuvo que una vez que ingresan a la Universidad de las Fuerzas de Seguridad para formarse como policías o penitenciarios, hay una disciplina que es la que más les cuesta a los aspirantes. “Sí puedo decir que por la experiencia de varios años, cuando ellos ingresan la mayor dificultad que presentan como alumnos de la universidad es en Expresión Oral y Escrita” o lengua.

Por último aclaró que en los exámenes no habrá recuperatorio. “De hecho estamos ya en la segunda etapa que es la evaluación psicotécnica que ya arrancó y está avanzada. No estaba previsto un recuperatorio”.

“Hay que buscar perfiles acorde, se sabe que el trabajo referido a la seguridad es un trabajo con mucha presión psicológica, con momentos difíciles y hay que buscar perfiles que se adapten a esa función”, habían indicado en la convocatoria.

Después será el turno de los exámenes médicos y por último el examen físico.

Los que superen todas esas instancias, durante tres años serán parte del Instituto Universitario de Seguridad y egresarán como miembros de la Policía de Misiones o el Servicio Penitenciario Provincial.