La demanda por corderos y chivitos moviliza a productores

sábado 27 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

La carne de cordero y chivito se apresta a tener una gran demanda hacia fin de año. Por ello los productores vienen preparando sus animales para llegar con una mejor oferta este año. Según se explicaron productores, la demanda por la carne de ovinos y caprinos supera todos los años la oferta que puede ofrecerse en la provincia. Y aprovechando esta tendencia, más productores o emprendedores están ampliando sus planteles para tener una alternativa que puedan vender fácilmente en esta época del año.

En uno de los primeros eventos para conocer las bondades de la carne ovina se realizará del 3 al 5 de diciembre la Fiesta Provincial del Cordero Serrano y la Tradición en Fachinal. Desde el municipio ya reservaron a productores animales y también se contó que la venta de carne está ganando dinamismo de cara a las próximas fiestas de fin de año.

“La demanda del cordero es buena, hay muchas reservas y para fin de año creo va faltar. En nuestra zona para la fiesta del Cordero estamos comprando sólo de la cuenca ovina zona Sur”, comentó Miguel Ángel Benítez, intendente de Fachinal.

Como valor tentativo de la carne ovina, explicó que cotiza a 750 pesos por kilo procesada y puesta en el Frigorífico de San José. “Está a un valor más barata que la carne vacuna y ahora hay demanda de corderos en la zona. Están consultando a los productores y se están vendiendo muchos animales”, explicó el alcalde.

Vale recordar que además de la oferta local, que se canaliza a través de los Mercados Concentradores, hay supermercados que traen carne de cordero y chivito de otras provincias y aún así el stock suele acabarse para los días previos a las fiestas de fin de año.

Exposición de degustación

Además de la Fiesta del Cordero, para el próximo 11 y 12 de diciembre se celebrará la 1° Exposición de la Cuenca Ovina y Caprina de Misiones en el polideportivo de Profundidad. En el evento habrá stands de gastronomía y de emprendedores relacionados a la cría ovina y caprina. “En la exposición habrá stands con cocineros que presentarán platos y también emprendedores que tendrán otras preparaciones para ofrecer a la gente. Queremos difundir otra forma de consumir la carne de cordero o chivito además del clásico asado a la estaca”, comentó Miguel Sosa presidente de la Cuenca Ovina y Caprina de Misiones.

El también productor reconoció que en los últimos años hay más interesados en criar ovinos y caprinos. “Hay muchos nuevos emprendedores que quieren entrar a la actividad. En mi caso particular tengo una granja y he tenido gente que me pidió que le venda animales para arrancar. Hay interés cuando se van conociendo las virtudes de estos animales. Las ovejas por ejemplo, van muy bien asociadas a la limpieza en los yerbales”, recordó

Según datos del Ministerio del Agro y la Producción hoy se evidencia un crecimiento del stock ovino y caprino registrado en 20.300 cabezas de ovinos y 5.074 cabezas de caprinos. El último relevamiento daba cuenta de 16.671 cabezas de ovinos y 4.474 de caprinos.