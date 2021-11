Se estrenó el documental sobre la vida de Paula Pisak

sábado 27 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

El documental ‘Crónicas desde el silencio: la lucha de Paula Pisak’ tuvo su estreno en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. La función abierta y gratuita fue el jueves en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, contó con la presencia de Pisak -que sufrió violencia obstétrica-, su familia, amigos, invitados y público en general.

En el documental dirigido por Cristian Delgado con producción de Cíclope de Cristal, Pisak relata en primera persona cómo quedó al borde de la muerte luego de tener a su primera hija por cesárea en 2004 en una clínica de Jardín América, su ciudad natal. Y también su lucha por vivir primero y luego por salir adelante a pesar de las graves secuelas en su salud y en su cuerpo, una discapacidad motriz y auditiva y, de las injusticias que se presentaron en su camino. “Estar viva es un milagro, las mujeres no sobreviven a las situaciones que yo pasé”, advirtió.

El testimonio de Paula, mujer, madre, docente, abogada y activista contra la violencia obstétrica y en pos del derecho al parto respetado “muestra cómo la vida puede cambiar de manera significativa y frente a los obstáculos, las violencias, callar ya no es una opción, hay que involucrarse”, se plantea en la película de una hora diez minutos de duración.

Antes de la proyección, Pisak dirigió a la sala unas palabras, acompañada por una intérprete en lengua de señas: “Cuántas veces nos preguntamos el por qué a mí o nos desarmamos intentando sanar y pareciera inútil. Hace 17 años la vida me dio un sacudón repentino e inesperado. Me otorgaron no sólo el título de mamá sino también el de una mujer con discapacidad. En segundos pasé de ser una joven vital a un cuerpo rígido, silencioso, doloroso y extraño. Tuve que replantearme cómo seguir. Sacar las fuerzas y enfrentar quién era ahora, reinventarme y luchar”.

No fue fácil -dijo- “pero tenía un motor, tenía a mi hija. Ese 17 de noviembre de 2004 me enseñó que las mujeres padecemos violencia obstétrica con más regularidad de lo que imaginamos”.

En la cinta también hablan el intendente de la localidad Oscar Kornoski y Mauricio Castillo, miembro del Club de Discapacitados Misiones.

En entrevista con El Territorio, Pisak expresó que “fue una tarde de mucha emoción, creo para todos los presentes, incluso en los abrazos las lágrimas corrieron y es que mi historia tiene un vaivén de situaciones que hacen imposible no conmover al otro, son 17 años de padecer situaciones injustas en todo ámbito y resistir. En lo personal implicó un momento trascendental, si el 25N nos encuentra militando la erradicación de la violencia de género cada año, hoy poder aportar este material para seguir visibilizando me llena de gozo”.

“Mi dolor no cesa”

Acerca del contenido del documental precisó que “viene a mostrarnos como simples decisiones y acciones pueden cambiar el rumbo de tu vida. El 17 de noviembre del 2004 cuando mi médico pese a la dilatación y bolsa rota decidió una intervención por comodidad vulneró mis derechos. Al maltrato de todo el personal se le sumó la impericia, negligencia y abandono. Mi dolor no cesa, no existe un solo día en el no que desee que lo vivido sea un sueño, que despierte y escuche los sonidos de mi entorno y este cuerpo no duela. Pero aquí estoy convencida de que un cambio profundo se puede lograr si nos comprometemos. Por ello milito, por mis hijas y las futuras generaciones porque para que un nacimiento sea respetado no necesitamos de una gran infraestructura sino empatía y amor, paciencia y tranquilidad para transmitir a esa mujer que se encuentra en el momento más vulnerable”.

Para que ello sea posible, marcó “urge un replanteo en la profesión, también urge que los jueces actúen con celeridad, no puede jamás quién padeció tantas vejaciones ser revictimizada toda su vida en busca de un cierre y justicia. Yo he padecido vejámenes del poder judicial sin mediar disculpa alguna, me han quitado mi trabajo sobrepasando todo estatuto y legalidad, he luchado por mi bienestar ante la obra social por décadas y aquí estoy agotada pero cada día más convencida de que el único camino posible de elegir ante todo lo vivido era el del compromiso social, todo esto quedó plasmado en ‘Crónicas desde el silencio’”.

Pisak espera en diciembre poder estrenar la cinta en Jardín América: “Todavía no tenemos la fecha pero sí el lugar, será en el Teatro de la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín que se inaugura el 2 de diciembre, luego en Capital Federal y La Plata”, concluyó.

Ficha técnica

Documental

‘Crónicas desde el silencio: la lucha de Paula Pisak’. Dirección: Cristián Delgado. Producción: Cíclope de Cristal.

Sonido, fotografía, cámaras: Nicolás Delgado y Brigitte Livolsini.

Duración: 1.10