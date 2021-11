Máxima y la apuesta por un sombrero que sorprendió

sábado 27 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Máxima de Holanda abrió un debate tras presentar un libro de la Fundación Haag. Un sombrero que no se quitó en toda la velada y que en ocasiones ocultaba su cara, fue el eje de la pregunta ¿un error de protocolo? ¿Una apuesta de estilo? “Las mujeres se supone que no deben quitarse nunca el sombrero, a no ser que sea de sport”, nos explica el diseñador de sombreros Betto García a Vanity Fair. “Un tema del que yo soy partidario de abolir, ya que es algo de otro tiempo. El hombre siempre debe quitarse el sombrero en interiores, pero si la mujer llegaba a casa sin él, podía dar a entender que hacía cosas indebidas. Así que yo creo que romper protocolos como este es interesante”.