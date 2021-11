Ricardo Darín y su experiencia familiar en 2001 con el corralito

sábado 27 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

En diciembre se cumplen 20 años de una grave crisis económica en la Argentina que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa. Para entender qué sucedió en este momento, History estrena el 5 de diciembre el documental 2001: el año del corralito, que cuenta con la narración de Ricardo Darín y que presenta testimonios de diferentes personas sobre lo ocurrido, con un interesante material de archivo.

En la presentación de prensa de esta producción, el actor recordó cómo vivió ese momento: “El atropello en sí fue realmente muy doloroso. Ha dejado una huella muy marcada y es doloroso recordar, pero mucho más doloroso es no tener memoria. Porque el dolor de no tener memoria afecta al futuro. Afecta al presente y al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las sociedades”.

“Agradezco ser citado para para hacer la narración de este documental porque básicamente, después de haber hecho los ‘20 años de History’ y haber atravesado la experiencia de la película La Odisea de los Giles, apareció un poco como un personaje factible para hacer la narración de este documental”, explicó Darín.

Durante la charla, el artista dio detalles de una dolorosa anécdota familiar que pasó en el 2001.

“Lo que ocurrió es que yo no tenía una cantidad de dinero en ningún banco y por consiguiente no tuve nada que reclamar. Pero sí le pasó a mi madre, y de no haber sido por la existencia de mi hermana y la mía, ella lo hubiese pasado mucho peor. Mi madre murió hace tres años. Hasta el último de sus días estuvo preguntándome si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero que había perdido en un banco.

Frente a esta situación, Darín decidió mentirle a su madre para darle un poco de tranquilidad en la última etapa de su vida: “Cuando faltaban algo así como un mes y medio para que se produjera su muerte, ella estaba muy deteriorada, físicamente estaba realmente muy mal, el desenlace se avecinaba y todo nos hacía suponer que iba a ser ineludible. Y por esas cosas extrañas que tiene la vida, con Florencia, mi mujer, un día que la fuimos a visitar decidimos mentirle”.

Luego, el protagonista de la película ganadora de un Oscar El secreto de sus ojos agregó: “Teniendo en cuenta que probablemente fueran los últimos días de su vida, mentí descaradamente, sólo para intentar tranquilizar un poco su alma, porque ella estaba realmente muy preocupada. Siempre estuvo muy angustiada por haberse sentido robada, estafada, atropellada, humillada. Y le dije que todo lo tenía en manos de unos abogados y que me habían dado esperanza de que eso se podía solucionar. Si hubieras visto el brillo de sus ojos en el momento que yo le dije eso, entenderías hasta que punto, creo yo, esa fue una mentira piadosa. Y que le vino bien“.

Por último, Ricardo hizo una reflexión sobre esta crisis que atravesó la Argentina: “Lo que tenemos que hacer es no creer que son los políticos lo que no van a salvar, en todo caso, los funcionarios públicos, gente que hemos decidido, para bien o para mal, que nos representen y que tienen que cumplir con esa labor. A quienes debemos exigirles que nos escuchen permanentemente. O sea, la responsabilidad de los pueblos es de los pueblos. Sobre todo en términos de aprender, recordar y anotar“.