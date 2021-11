Examen de ingreso a las Fuerzas de Seguridad: "Hemos tenido un rendimiento mejor que el año pasado"

viernes 26 de noviembre de 2021 | 11:38hs.

Ya es de conocimiento que la convocatoria para ser parte de las fuerzas de seguridad en la provincia de Misiones siempre son multitudinarias.

Este año las vacantes para cubrir puestos en la Policía será de 500 y del Servicio Penitenciario Provincial será de 200.

Claudia Ríos, alcaide directora de la Carrera para el ingreso a la Fuerza de Seguridad Provincial, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y se refirió al examen de ingreso: "Ha sido muy bueno, ha transcurrido con normalidad, entendemos que también la población ha tomado más conciencia y y ha comprendido lo que es el sistema online que hasta hace algún tiempo costaba un poco más. Hoy creo que gracias a la pandemia también hemos aprendido y hemos sumado conocimiento en cuanto al manejo de todo el sistema online, así que eso permitió que transcurriera con mayor normalidad".

"En general entre Policía y Servicio Penitenciarios de 11.295 rindieron 8.403. En la Policía se tuvo un poquito más de 8 mil aspirantes y rindieron 6.314, del Servicio Penitenciario tuvimos inscriptos de 3200 rindieron 2089", detalló.

Además agregó que no todos se presentan a rendir el examen, "de la Policía que rindieron 6.314 han aprobado 1.872 más o menos y del Servicio Penitenciario de 2089, tenemos 702. En realidad no hablamos de aprobado o no aprobados, sino que son los que pasan a la siguiente etapa porque hacemos un orden de mérito, la inscripción es tan masiva y una vez que pasa el cupo, nosotros tenemos que hacer un corte".

"En el caso de la Policía el corte lo hicimos en el 75% y en el caso de el Servicio Penitenciario en el 70%, en definitiva hemos tenido un rendimiento mejor que el año pasado. El examen es único, es un solo examen con tres materias. Esto significa que van a tener preguntas de las tres materias: Historia Social Argentina Regional, Introducción a las Ciencias Sociales y Jurídicas y Expresión Oral y Escrita", comentó.

A continuación recalcó que se puede discriminar cuál fue el porcentaje de aprobado en cada una de esas materias, "pero al momento no lo hemos hecho ya que es difícil poder establecer por sistema ya que las preguntas son aleatorias. Cuando ellos ingresan encontramos que la mayor dificultad que presentan ya como alumnos de la Universidad es en Expresión Oral y Escrita".

Finalmente recordó que no existe instancia de recuperatorio, "ya estamos en la siguiente etapa que es psicotécnica y en definitiva van a terminar en Policía 500 y en el Servicio Penitenciario son 200 aproximadamente".