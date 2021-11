Límite en cuotas para pasajes al exterior: "Repudiamos la medida, impacta directamente en el sector"

viernes 26 de noviembre de 2021 | 10:24hs.

El Banco Central (BCRA) prohibió hoy que los emisores de tarjetas de crédito financien en cuotas los pasajes de avión al exterior y los demás servicios turísticos del exterior para desincentivar la salida de dólares del país y cuidar las reservas.

A partir de la medida, los argentinos que quieran comprar pasajes al exterior y adquirir servicios turísticos por fuera del país deberán optar por hacerlo en un pago. Los que no tienen esa posibilidad, podrán sacar un préstamo personal con una tasa que ronda actualmente el 78% u optar por pagar el mínimo de la tarjeta y refinanciar el resto con una tasa del 43 por ciento.

Héctor Dopazo, presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y afirmó: "Nos afecta totalmente, es una medida muy negativa, repudiamos la medida, impacta directamente en el sector y golpea especialmente a las agencias más pequeñas y nos coarta toda la posibilidad de brindar un servicio para el exterior y sobre todo al misionero de clase media que tiene como destino las playas del sur de Brasil o Chile".

"Esto es como que el gobierno nacional se empecinó en castigar a nuestro sector porque venimos de hace un año y medio sin actividad y cuando comenzamos a repuntar nos vuelven a dar un mazaso con esta medida, sin evaluar los alcances que puede tener y sin consultar al sector", destacó.

Además sostuvo que al gorbierno nacional no le importa las empresas de turismo "por más que se llenen la boca que quieren alimentar al sector, estamos cansados de ese tipo de comentarios porque lo que hace es volver a poner un punto sobre nuestra actividad".

"La gente comenzó a consultar los planes que se habían acordado debido al cierre de tarjetas y todo esto queda en cero. Los servicios que cerraron hasta ayer por lógica deben mantenerse, supongo que no irán a modificar eso también, no se puede volver atrás en una operación, sería el colmo", refirió.

El titular de Amat agregó que las agencias están saliendo de un periodo de inactividad de un año y medio en el cual han subsistido con recursos propios, "las ayudas no llegaron. Los recursos que se utilizaron fueron en su mayoría propio y si alguna agencia tenía un colchón de dinero para una financiación propia eso se usó para poder sobrevivir a la pandemia. Es una medida que fue tomada sin analizar el alcance y por el otro apunta a que el pasajero desista a viajar al exterior".

Previaje

Dopazzo aclaró que si bien el plan Previaje ayudó y el dinero que reintegran se desparrama en el sector "hay una franja de gente que el país ya lo recorrió y si tiene posibilidades de viajar al exterior lo quiere hacer o también si tiene obligación de viajar por otra razón, no sólo el turista viaja al exterior, entonces una medida como esta es totalmente arbitraria y errónea".

"Si nosotros no podemos viajar, las compañías van a reducir frecuencias, no se tendrá aviones y si al extranjero no les resulta beneficioso venir, no lo va a hacer. Esperemos que se logre algún acuerdo para revertir la situación, lo repudiamos totalmente", concluyó.