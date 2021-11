“Mis canciones surgieron de una necesidad personal”

viernes 26 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Francisca Valenzuela viene de lanzar Último Baile. La escribió durante la pandemia y será parte de su próximo álbum. La artista chilena habló con La Viola sobre el lanzamiento.

¿Qué trae de nuevo este segundo tema de la trilogía?

Es una canción que escribí en pandemia. Todo empezó en una charla de zoom con una amiga. Tenía ganas de hacer algo movido, de darle diversión a la catástrofe. La describo como una mirada absurda y cariñosa de cara a la crisis.

Una vez más fuiste directora de tu videoclip. ¿Cómo vivis ese nuevo desafío?

Mi primera experiencia como directora fue en un video de mi disco anterior. De un día para el otro, asumí ese lugar porque quién iba a hacerlo no podía. Y fue un enorme descubrimiento. Tengo muchísimo que aprender porque no tengo ninguna formación pero me rodea un equipo de gente increíble. Encontré la oportunidad de poner en práctica todos mis intereses y complementar lo que escribo.

La lucha por la equidad es una bandera que lideras hace mucho tiempo a través de tu música y también en Ruidosa, esta plataforma y comunidad feminista.

Totalmente. Cuando comencé con Ruidosa, mucha gente me preguntaba si era necesario o qué significaba el feminismo. Yo en ese momento sentía la necesidad de hacer esta red regional de mujeres y me encontré con personas que creían que no iba a ser posible o interesante.

Sin embargo, decidí hacerlo y fueron años alucinantes en lo personal y en lo profesional. Hoy somos una gran comunidad que contribuye a una industria mas equitativa.