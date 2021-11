Más parques industriales se vuelcan a la innovación

viernes 26 de noviembre de 2021 | 6:06hs.

Los parques industriales comienzan a reconvertirse en parques de la innovación en Misiones. Fue Posadas la primera en marcar esta tendencia al combinar Parque Industrial y de la Innovación (Piip). Ahora se avanza en un proceso de consolidación dentro de la provincia y se lleva la experiencia hacia otros puntos de la provincia, como San Vicente, Apóstoles y Oberá, municipio este último que también mostró interés, por lo explicado por el presidente Christian Piatti.

En Posadas, actualmente el parque cuenta con más de quince firmas de base tecnológica, como LUG, primera fábrica de luminarias led de Latinoamérica; Med, fábrica de barbijos; o Apicofom, la primera fábrica de casa de madera industrializadas del país.

Representa uno de los proyectos en la provincia que tuvo más expansión y desarrollo. Justamente, parte de esa experiencia es lo que comenzó a trasladarse a los municipios citados. “Se traslada la experiencia”, según Piatti. Son, además, los que tienen mayor escala de producción, mientras otras continúan -por ahora- con la estructura más tradicional aunque con un proceso de modernización e incorporación de más empresas.

En cuanto al ubicado en la ciudad capital, se encuentra emplazado en un predio de 112 hectáreas, ligados al nuevo puerto de Posadas. Desde una plataforma logística, trabaja sobre incentivos financieros e infraestructura del predio, otorgando tierras en comodato para las industrias interesadas y en la coordinación de proyectos especiales de innovación.

En los últimos tiempos, impulsó proyectos para potenciar la industria del conocimiento como Misiones Diseña, el Parque de las Industrias Creativas o la primera planta piloto de generación de hidrógeno que conlleva la primera ruta del hidrógeno verde en el país.

“La posibilidad de emplear el hidrógeno como vector energético y combustible alternativo en el transporte, la industria, la energía y el sector residencial, abrirá la puerta a economías circulares, locales y, en definitiva, sostenibles, sustituyendo la vieja deuda del gasoducto”, destacan desde el Parque Industrial administrado por Piatti.

A su vez, en plena pandemia logró la radicación de la primera fábrica de barbijos de la provincia y comenzó las obras de dos grandes proyectos como lo son: el Centro de Robótica y Automatización Industrial y la Manzana Pyme, un complejo de naves industriales destinadas a los emprendedores que no cuentan con capital para dar sus primeros pasos.

El Piip cuenta con centros de innovación como el Polo Tic, y los nuevos proyectos como el Centro de Robótica Industrial Misiones dotado con la mayor tecnología del NEA. En esta misma línea y buscando ampliar el horizonte del parque, se está construyendo la obra de la primera manzana destinada a las pymes, una deuda que -afirman- se saldará con los pequeños emprendedores, que hasta ahora no tenían un espacio por no poder contar con recursos para construir su propia nave.

El parque cuenta con programas como la incubadora de proyectos, Proyectate, para noveles emprendedores: la aceleradora de ecommmerce E-proyectate y el plan de provisión de luminarias para municipios Lumiled.

Cuenta además con unidades productivas y centros de investigación como el Parque Olero, proyecto que tecnificó un rubro artesanal, que se replicará en la provincia y el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (Lacepmi), primer laboratorio inteligente del NEA que ofrece análisis de alta complejidad.

Aunque son muchas las empresas ya instaladas la posibilidad de crecimiento es muy superior. De acuerdo a Piatti, se utiliza el 15% de la capacidad y espacio que posee el parque.

Además, indicó que para las empresas vinculadas con la producción, instalarse en el Parque Industrial y de la Innovación supone muchas más ventajas que estar radicado en medio del tejido urbano posadeño.

Pero también observan que ya sea por desconocimiento, por dificultades operativas o por algún otro factor, muchas industrias no evalúan los beneficios de esa significativa posibilidad.

Se indicó que la decisión del cómo, cuándo y dónde conviene hacerlo implica un análisis exhaustivo de una serie de variables que no todos tienen a disposición.

Remarcó el responsable del parque que el ordenamiento territorial que aporta la legislación de parques industriales es clave para las empresas, dado que, al no estar radicadas en medio de zonas urbanas, no tienen que convivir en un ámbito que no fue diseñado y creado para el desarrollo de una industria. “La sinergia de industrias en el parque contribuye no sólo a la mejora de la actividad productiva, sino que además constituye uno de los mejores ejemplos de construcción de apoyo entre empresas”.

Sobre cómo resolver la radicación, destacó que hay que pensar la decisión primero proyectando a futuro, segundo analizando la situación actual y el crecimiento esperado para la empresa, tercero buscando detectar nuevas necesidades a mediano y largo plazo; luego evaluando los costos de alquiler, compra o construcción del espacio, pensando qué es más conveniente; finalmente consultar los beneficios que ofrece el parque y decidir con datos reales.

“Para la industria, el parque industrial es de por sí un espacio seguro en el que confluyen los ámbitos de trabajo y producción, con la particularidad de que las empresas pueden planificar mejor su crecimiento y desarrollarse en un espacio productivo donde no existen los límites que acotan a la actividad productiva, como los que encontramos en medio de un tejido urbano no regulado”, señaló Maximiliano Haene, socio y director de la inmobiliaria Haene-Castuariense.

Beneficios económicos

En cuanto a costos, instalarse en el parque industrial -destacan- supone un ahorro en las partidas de servicios e infraestructuras, ya que muchos de estos ítems están incluidos, reduciéndose el presupuesto necesario a considerar a la hora de realizar un movimiento corporativo.

Más allá de las ventajas operativas y presupuestarias que implica instalarse en un parque industrial, los especialistas aseguran que “la propiedad también conserva mejor su valor”.

“Al ser el parque un espacio pensado y diseñado para la actividad industrial, es más fácil vender, alquilar o bien ampliar el inmueble. Si tenemos en cuenta que el real estate es la segunda partida de gastos más grande de las empresas, con alrededor del 10% al 15% del gasto total, esto termina siendo muy importante”, concluyó Piatti.



Eco-sustentable

De acuerdo a Christian Piatti en infraestructura y servicios del parque, se logró pavimentar el doble de la superficie que se encontraba hasta el 2019. “En el 2020 avanzamos en la mejora de los servicios incluyendo la potabilización del agua, duplicando el alumbrado y ofreciendo un servicio único de banda ancha en el predio, clave para iniciar la transformación digital y desarrollar planes de comercialización industrial electrónica. En el transcurso del 2021 y en convenio con la Municipalidad de Posadas ampliaremos en un 30% más, las arterias pavimentadas del predio”. A su vez detalló “avanzamos en la digitalización del ingreso y egreso al predio, contando mayor seguridad y celeridad a la hora de resolver trámites administrativos. En la misma línea trabajamos en la certificación de normas de gestión ISO y obtuvimos la resolución de viabilidad ambiental, convirtiéndonos así en el primer Parque Industrial eco-sustentable de la región NEA”.

