Rodríguez Larreta pidió ampliar Juntos por el Cambio

viernes 26 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pidió ayer ampliar la coalición Juntos por el Cambio de cara a las presidenciales de 2023, en un discurso por videoconferencia en el encuentro de la Fundación Pensar.

Rodríguez Larreta planteó que “la unidad es uno de los valores más importantes de Juntos por el Cambio” y además sostuvo que “una coalición más amplia es una condición indispensable para llegar al gobierno”.

“Sigamos trabajando y preparándonos para volver a ser gobierno nacional en 2023, porque no tengo duda de que cuando lleguemos, no va a haber transformación que no podamos llevar adelante con este equipo”, insistió

Rodríguez Larreta explicó que la elección del 14 de noviembre ratificó que millones de argentinos le dijeron “basta” al kirchnerismo y “le confiaron a Juntos por el Cambio la responsabilidad de estar a la altura y trabajar para encontrar la salida a esta situación tan dura que estamos viviendo en el país”.

Rodríguez Larreta, el ex presidente Mauricio Macri y la titular de PRO, Patricia Bullrich, entre otros, participan desde ayer en la provincia de Córdoba del Encuentro Federal de la Fundación Pensar, uno de los principales espacios de pensamiento de Juntos por el Cambio.