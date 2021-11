Reconvierten en parques de innovación las tradicionales zonas industriales

viernes 26 de noviembre de 2021 | 4:00hs.

Los parques industriales comienzan a reconvertirse en parques de la innovación en Misiones. Fue Posadas, la primera en marcar esta tendencia al combinar Parque Industrial y de la Innovación. Ahora, se avanza en un proceso de consolidación dentro de la provincia y se lleva la experiencia hacia otros puntos de la provincia como San Vicente, Apóstoles y Oberá, municipio que también mostró interés, por lo explicado por el presidente Christian Piatti. En Posadas, actualmente el parque cuenta con más de quince firmas de base tecnológica como LUG, primera fábrica de luminarias led de Latinoamérica; Med, fábrica de barbijos o Apicofom, la primera fábrica de casa de madera industrializadas del país, entre otras. Representa uno de los proyectos en la provincia que tuvo más expansión y desarrollo. Justamente, parte de esa experiencia es lo que comenzó a trasladarse a los municipios citados. “Se traslada la experiencia”, según Piatti. Son además los que tienen mayor escala de producción, mientras otras continúan -por ahora- con la estructura más tradicional aunque con un proceso de modernización e incorporación de más empresas.

En cuanto al ubicado en la ciudad capital se encuentra emplazado en un predio de 112 hectáreas, ligados al nuevo Puerto de Posadas. Desde una plataforma logística, trabaja sobre incentivos financieros e infraestructura del predio, otorgando tierras en comodato para las industrias interesadas y en la coordinación de proyectos especiales de innovación.

En los últimos tiempos, impulsó proyectos para potenciar la industria del conocimiento como Misiones Diseña, el Parque de las Industrias Creativas o la primera planta piloto de generación de hidrógeno que conlleva la primera ruta del hidrógeno verde en el país. “La posibilidad de emplear el hidrógeno como vector energético y combustible alternativo en el transporte, la industria, la energía y el sector residencial, abrirá la puerta a economías circulares, locales y, en definitiva, sostenibles, sustituyendo la vieja deuda del gasoducto”, destacan desde el Parque Industrial administrado por Piatti.

A su vez, en plena pandemia logró la radicación de la primera fábrica de barbijos de la provincia y comenzó las obras de dos grandes proyectos como lo son: el Centro de Robótica y Automatización Industrial y la Manzana Pyme, un complejo de naves industriales destinadas a los emprendedores que no cuentan con capital para dar sus primeros pasos.

El PIIP cuenta con centros de innovación como el Polo Tic, y los nuevos proyectos como el Centro de Robótica Industrial Misiones dotado con la mayor tecnología del NEA. En esta misma línea y buscando ampliar el horizonte del Parque se está construyendo la obra de la primera manzana destinada a las Pymes, una deuda -que afirman- se saldará con los pequeños emprendedores, que hasta ahora no tenían un espacio por no poder contar con recursos para construir su propia nave.

El Parque cuenta con programas como la incubadora de proyectos, Proyectate, para nóveles emprendedores: la aceleradora de ecommerce E-proyectate y el plan de provisión de luminarias para municipios Lumiled.

Cuenta además con unidades productivas y centros de investigación como el Parque Olero, proyecto que tecnificó un rubro artesanal, que se replicará en la provincia y el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (Lacepmi), primer laboratorio inteligente del NEA que ofrece análisis de alta complejidad.

Aunque son muchas las empresas ya instaladas la posibilidad de crecimiento es muy superior. De acuerdo a Piatti, se utiliza el 15% de la capacidad y espacio que posee el parque.

Además, indicó que para las empresas vinculadas con la producción, instalarse en el Parque Industrial y de la Innovación supone muchas más ventajas que estar radicado en medio del tejido urbano posadeño.

Pero también observan que ya sea por desconocimiento, por dificultades operativas o por algún otro factor, muchas industrias no evalúan los beneficios de esa significativa posibilidad.

indicó que la decisión del cómo, cuándo y dónde conviene hacerlo implica un análisis exhaustivo de una serie de variables que no todos tienen a disposición.

Remarcó el responsable del Parque que el ordenamiento territorial que aporta la legislación de parques industriales es clave para las empresas, dado que, al no estar radicadas en medio de zonas urbanas, no tienen que convivir en un ámbito que no fue diseñado y creado para el desarrollo de una industria. “La sinergia de industrias en el Parque contribuye no sólo a la mejora de la actividad productiva, sino que además constituye uno de los mejores ejemplos de construcción de apoyo entre empresas”.

Sobre cómo resolver la radicación, destacó que hay que pensar la decisión primero proyectando a futuro, segundo analizando la situación actual y el crecimiento esperado para la empresa, tercero buscando detectar nuevas necesidades a mediano y largo plazo; luego evaluando los costos de alquiler, compra o construcción del espacio, pensando qué es más conveniente; finalmente consultar los beneficios que ofrece el Parque y decidir con datos reales.

“Para la industria, el parque industrial es de por sí un espacio seguro en el que confluyen los ámbitos de trabajo y producción, con la particularidad de que las empresas pueden planificar mejor su crecimiento y desarrollarse en un espacio productivo donde no existen los límites que acotan a la actividad productiva, como los que encontramos en medio de un tejido urbano no regulado”, señaló Maximiliano Haene, socio y director de la inmobiliaria Haene-Castuariense.

Beneficios económicos

En cuanto a costos, instalarse en el parque industrial -destacan- supone un ahorro en las partidas de servicios e infraestructuras, ya que muchos de estos ítems están incluidos, reduciéndose el presupuesto necesario a considerar a la hora de realizar un movimiento corporativo.

Más allá de las ventajas operativas y presupuestarias que implica instalarse en un parque industrial, los especialistas aseguran que “la propiedad también conserva mejor su valor”.

“Al ser el parque un espacio pensado y diseñado para la actividad industrial, es más fácil vender, alquilar o bien ampliar el inmueble. Si tenemos en cuenta que el Real Estate es la segunda partida de gastos más grande de las empresas, con alrededor del 10% al 15% del gasto total, esto termina siendo muy importante”, concluyó Piatti.

Eco sustentable

De acuerdo a Christian Piatti en infraestructura y servicios del parque, se logró pavimentar el doble de la superficie que se encontraba hasta el 2019. “En el 2020, avanzamos en la mejora de los servicios incluyendo la potabilización del agua, duplicando el alumbrado y ofreciendo un servicio único de banda ancha en el predio, clave para iniciar la transformación digital y desarrollar planes de comercialización industrial electrónica. En el transcurso del 2021 y en convenio con la Municipalidad de Posadas ampliaremos en un 30% más, las arterias pavimentadas del predio”. A su vez detalló “avanzamos en la digitalización del ingreso y egreso al predio, contando mayor seguridad y celeridad a la hora de resolver trámites administrativos. En la misma línea trabajamos en la certificación de normas de gestión ISO y obtuvimos la resolución de viabilidad ambiental, convirtiéndonos así en el primer Parque Industrial eco-sustentable de la región NEA”.

Las empresas cuentan con diversas ventajas

Christian Piatti en diálogo con Meta Data también destacó que el Parque está construido especialmente para establecimientos industriales y no corre el riesgo de sufrir con el tiempo cambios abruptos en la zonificación, en las normativas y en las condiciones previamente fijadas. “El Parque contempla todos los aspectos de seguridad, desde la seguridad física, que incluye vigilancia, pasando la seguridad jurídica y temas como la seguridad hidráulica o la seguridad ambiental”.

Cuenta con las instalaciones base y permite mayor ahorro y eficiencia a la hora de sostener servicios como energía, cloacas o red de comunicaciones, entre otras. Se otorgan tierras en comodato para la construcción de la planta por 20 años renovable. “La propiedad conserva mejor su valor al ser el parque un espacio pensado y diseñado para la actividad industrial, es más fácil vender, alquilar o ampliar el inmueble”.

Además de aportar al ordenamiento territorial, la empresa radicada en el parque industrial trabaja en un espacio adaptado a sus necesidades logísticas, con rutas, calles y servicios adecuados. En 2014 se inauguró el predio y desde el 2020, el Parque bajo la gestión del ingeniero Christian Piatti cambió de denominación y pasó a llamarse Parque Industrial y de la Innovación Posadas, transformándolo en un centro de innovación provincial que hoy atrae empresas del interior y atraviesa la provincia con sus proyectos.

Trazó alianzas con municipios como Posadas, Apóstoles, San Vicente y trabaja en conjunto con los ministerios como Hacienda, Energía, Cambio Climático, Industria, Salud y Gobierno.

Más municipios proyectan la instalación de nuevos parques

Leandro N Alem, Montecarlo, Santa Ana y San Ignacio, son algunos de los municipios que avanzan con la creación de parques industriales.

En Alem, se destinó una partida presupuestaria específica para adquirir el predio que finalmente se convertirá en el primer parque industrial. En diálogo con El Territorio el secretario de Economía y Finanzas local, Marcelo Delgado, dijo que “dentro del proyecto que enviamos al Concejo Deliberante se añadió una partida de 21 millones de pesos destinada a la compra”.

El titular de la cartera financiera de la comuna dijo que “durante todo el año 2020 por disposición de intendente, Waldemar Wolenberg, trabajamos en lo que significa tener presente todos los requerimientos técnicos y legales que deben poseer estos predios para después poder insertarnos dentro de los planes y normativas vigentes”-

Sostuvo que “esta partida presupuestaria es ya una herramienta específica para que durante el 2022 podamos llamar a licitación con todos estos parámetros que hay que tener en cuenta”.

Delgado detalló que en los últimos meses “hemos podido ver varios predios y con eso fuimos estudiando toda la factibilidad, consultando con profesionales y con entes gubernamentales para ir viendo de qué manera y cuales eran por ejemplo las normas ambientales, las que tienen que ver con todos los servicios y claro que cumpla con la accesibilidad”.

En Montecarlo, se avanza en la creación de una zona industrial, para ello ya se adquirió un lote. “El año pasado se aprobó la ordenanza que faculta al ejecutivo para la adquisición de las tierras con destino al parque industrial que es una herramienta para gestionar ante provincia los recursos de inversión en infraestructura” explicó la presidente del Concejo Deliberante, Graciela Oliveira.

El intendente Jorge Lovato dijo que cuentan con el predio destinado al parque industrial y se esta gestionando los servicios. “Contamos con un predio de 68 hectáreas, con dos salidas, sobre la ruta nacional 12”, detalló.

Por otra parte, destacó que “uno de los objetivos es ordenar las empresas que están en la zona urbana, que han crecido y el barrio también, por lo que no hay posibilidad de que hayan nuevos espacios para ubicar a grandes empresas”.

Del mismo modo, el proyecto de la puesta en marcha del Parque Industrial de Santa Ana avanzó de manera significativa en los últimos meses, a pesar que en el predio ya hay algunos aserraderos trabajando, el proyecto contempla la modernización absoluta del lugar y la incorporación de nuevas empresas industriales que operen en la zona.

Sobre estos avances en las gestiones El Territorio consultó a Manuela Furiase, secretaria de Gobierno comunal quien dijo “en la actualidad estamos gestionando las primeras etapas de la infraestructura para el parque que contempla calles e ingreso asfaltados, red de agua, red eléctrica, terminamos de reunir toda la documentación junto al proyecto correspondiente para enviar a nación y bajar así los fondos para esa nueva etapa que esperamos ansiosamente que sea el año que viene”.

San Ignacio también avanza en el proyecto de un Parque Industrial. Una de las normativas que exige el Ministerio de Ecología es la participación de la comunidad para la presentación del estudio socio ambiental; por ese motivo, el miércoles se hicieron varias presentaciones.

“Son los primeros pasos de un proyecto que aún está sujeto a modificaciones ya que en todas las presentaciones surgieron dudas por parte de los vecinos”, dijo Juan Manuel Buix encargado del Parque industrial y secretario de obras públicas municipal.

“La particularidad que tiene nuestro Parque es que en un principio tenía un total de 28 hectáreas, pero como el dueño anterior ya tenía una petición de que uno de esos lotes se convierta en una reserva privada, va a ser un parque industrial que convivirá con una reserva ecológica”, detalló.

Puerto Rico con más proyectos

En tanto, el Parque Tecnológico e Industrial de Puerto Rico tiene una extensa trayectoria desde 1995, y cuenta con casi una treintena de empresas instaladas.

Ahora se encuentra abocado al mejoramiento del parque, por lo que se continúa con el trabajo de la licitación para la ejecución del proyecto aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Ya tenemos aprobado el proyecto y ahora estamos ejecutando la licitación, una vez que este hecho eso, se llama a licitación, estamos en esa etapa” explicó Joaquín Quijano, director de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Puerto Rico.

En Eldorado funciona en la actualidad con cuatro empresas

En la actualidad , en Eldorado, se encuentran funcionando 4 emprendimientos en el Parque Industrial Néstor Kirchner, pero existen más pedidos de parte de empresas para poder instalarse.

En octubre se regularizó la situación del parque logrando ser incluido dentro del registro nacional de parques industriales, requisito indispensable para poder acceder a distintos planes de financiación de obras para potenciarlo.

Para ello fue necesario realizar un estudio de viabilidad ambiental. El estudio está referido al predio en su totalidad.

Luego cada uno de los emprendimientos que pretendan instalarse deberá presentar un estudio propio de acuerdo a las características del emprendimiento.

Dependiendo del tamaño será un nuevo estudio de impacto ambiental exclusive sobre ese emprendimiento o sólo un informe ambiental que es más fácil de elaborar y menos costoso. Quien determinará eso es el Ministerio de Ecología al momento del pedido de aprobación.

Con anterioridad el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza estableciendo un plan de pagos para la regularización las deudas acumuladas por las empresas en cuanto al pago de los lotes utilizados o reservados que establecía el quite de intereses de las deudas.