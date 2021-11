Los afiliados del Pami de la costa del Uruguay tendrán facilidades de atención

jueves 25 de noviembre de 2021 | 21:31hs.

El jefe de Pami Corrientes, Cristian Aragón, visitó Santo Tomé y afirmó que en estos cuatro meses de transición buscará que los afiliados de las localidades correntinas puedan elegir dónde atenderse, sin trámites engorrosos.

“Sabemos que los afiliados de la costa del Uruguay tienen características distintas a los afiliados de Corrientes capital, tienen otra naturaleza en los servicios, otra accesibilidad. A partir de eso, venimos trabajando en diferentes formas de prestaciones. Y una de esas particularidades es el nuevo modelo de ‘atención de especialistas’, que lo que busca en este lapso de cuatro meses que vamos a tener de transición es permitir que los afiliados de distintas localidades puedan hacerse atender en otras provincias, si es que se le facilita más el servicio”, señaló Aragón.

El funcionario contó que en Santo Tomé, por ejemplo, como en otras localidades del interior de la provincia, se advierte mucha deficiencia en la atención médica o en la cantidad de atención que se brinda, no hay tantos especialistas como puede haber en Corrientes capital. “Pero los afiliados tienen la posibilidad de ir, por ejemplo, a Misiones, a Posadas o a Apóstoles, que les queda más cerca que la capital de la provincia. Esa posibilidad, en este momento, no la tienen, el sistema no les permite ir, salvo que se haga un trámite engorroso para poder justificar con todo lo que conlleva para la persona mayor”, explicó.

Aragón afirmó que buscará cambiar eso en estos cuatro meses de transición. “Una vez que el sistema nuevo de atención por especialistas esté implementado, el afiliado de Santo Tomé, de cualquier localidad de la costa del Uruguay, va a poder hacerse atender en cualquiera de los prestadores del NEA, sin necesidad de trámites engorrosos, sin necesidad de informar nada. Simplemente concurriendo con su derivación del médico de cabecera al lugar que el afiliado elija”, aclaró.

En este sentido, señaló que se busca “adaptar los servicios al afiliado, a las características del afiliado. En esta zona va a ser muy beneficioso para mejorar la atención médica, que es el objetivo de nuestra obra social”. Como otro objetivo, remarcó la necesidad de “facilitar los canales para que también se pueda trabajar desde la prevención de la enfermedad, la atención temprana de la enfermedad, prevención total de la enfermedad, y garantizar una mejora en la calidad de vida, que es para lo que el Pami está”.

Ser y demostrar

La presencia de Aragón en Santo Tomé se da en el marco de la reunión, la primera después de la cuarentena, con los centros de jubilados de toda la región en el marco de los 50 años de Pami, con el objetivo de informar la forma de trabajo a los directores de los centros, y de escuchar sus inquietudes.

“Tenemos el concepto de que Pami es la obra social más grande de América Latina, en términos numéricos, en términos presupuestarios, en términos de cantidad de afiliados, de prestaciones. Pero también tenemos la tarea de que además de ser la más grande, sea la mejor de América Latina”, recalcó Aragón.