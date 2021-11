Covid-19: sin casos nuevos, avanza a paso firme la vacunación en Ituzaingó

jueves 25 de noviembre de 2021 | 13:20hs.

Desde el miércoles se vacuna con la tercera dosis a las personas de 50 a 69 años, que hayan recibido la vacuna Sinopharm y que por lo menos haya trascurrido 28 días desde la 2da dosis.

En este caso se le pone como refuerzo la vacuna AstraZeneca, muchos ituzaingueños ya han respondido al llamado y se han acercado hasta el Hospital Genaro Leiva munidos de su documento y carnet de vacunación ya que no hace falta inscripción previa.

Los horarios habilitados son de lunes q viernes en los horarios de 10 hasta las 12 por la mañana y de 17 a 20 por la tarde.

En dialogo con esta corresponsalía el Dr. Carlos Burgos Director del Hospital local de Ituzaingó manifestó que la vacunación avanza a buen ritmo. En el caso de los menores “se sigue con la vacunación de primera dosis, tienen que estar anotados en el sistema que funciona como una declaración jurada, si visitan el Hospital van a ver las listas en el vacunatorio y siempre el menor tiene que acercarse con un mayor”.

En este sentido dijo que tenemos en Ituzaingó “un buen porcentaje de vacunados, tuvimos una muy buena respuesta en Ituzaingó, si bien en el último tiempo disminuyó un poco con informaciones a nivel nacional, pedido de información a la ministra Vizzotti, y demás, pero se está retomando con el ritmo previo a toda esta cuestión, tenemos un porcentaje que está por encima de la media a nivel provincial y nacional así que estamos contento desde ese punto de vista” destacó el galeno.

Por otra parte, Burgos agregó que también “se continúa con la vacuna Pfizer inoculando al rango de 12 a 17 años también con la primera dosis”, y recomendó no bajar los brazos en los cuidados “la pandemia no terminó, en otros lugares están con una cuarta o quinta ola de contagios, y eso es importante que tengamos en cuenta, se está acercando la temporada de verano y vamos a tener muchos turistas e inclusive este fin de semana largo fue una clara muestra de eso, entonces no debemos bajar los brazos con los cuidados personales, el uso de barbijos en lugares cerrados y la vacunación que es muy importante”.

A lo que agregó “sabemos que no es obligatorio la vacunación, pero el hecho de que hoy estemos con estos índices de positividad bastante bajos es justamente por el cuidado y la vacunación sobretodo” resaltó.

Variante delta

“En la provincia estamos en alerta porque hubo casos de la variante delta en Goya y Paso de los Libres, acá se tomaron muestras para PCR y hasta ahora no arrojaron que sea la variante delta, así que desde ese punto de vista también estamos bastante bien” recalcó Burgos.

Sin casos nuevos en Ituzaingó

El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este miércoles 84 nuevos casos positivos de Coronavirus, de los cuales 7 fueron contagios en la ciudad Capital y los 77 restantes en 13 localidades del interior provincial, y sin casos en Ituzaingó.

Esto actualiza la cifra de casos activos en 363 y los acumulados en 113.663 en todo el territorio provincial al 24 de noviembre de 2021, con 1.419.509 testeos realizados desde que inició la pandemia y 111.721 recuperados. Mientras que son 1.579 los fallecidos acumulados y 25 los actuales internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo para Covid-19, estando ocupado el 2.33% de los respiradores y donde además durante la última jornada, 3 pacientes egresaron con alta médica y 1 falleció.