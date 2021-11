Closs planteó a Manzur que la frontera condiciona a Misiones

jueves 25 de noviembre de 2021 | 3:00hs.

El senador misionero Maurice Closs visitó ayer la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, al que le planteó los desequilibrios económicos que suceden en las fronteras que comparte la provincia de Misiones con Brasil y Paraguay y el efecto perjudicial que eso acarrea a la economía formal.

“Lo que pasa en nuestras fronteras es una especie de alerta que después termina repercutiendo en todo el país, por eso la necesidad de hablar estas cuestiones con el jefe de Gabinete, para ver qué medidas se pueden tomar para evitar el crecimiento de todo lo referido al mercado marginal y encauzar lo mejor que se pueda estos desequilibrios”, explicó a El Territorio al retirarse de la Casa Rosada.

Closs explicó que le transmitió a Manzur “la preocupación por las distorsiones de precios que se dan a raíz de la diferencia con el tipo de cambio del dólar que tienen las diferentes monedas nacionales y la necesidad de establecer algún tipo de orden especial para las fronteras como la nuestra que están pegadas a países vecinos y que tienen una realidad muy especial que es necesario entender para poder aplicar allí las medidas que redunden en beneficios para las poblaciones locales y que no sean siempre un castigo para los que invierten y trabajan dentro de la ley”.

Con respecto a la respuesta que le dio Manzur, el senador Closs fue muy cauto. “No me tiene que dar ninguna respuesta. Mi función es exponer la realidad con la mayor claridad posible para que los encargados de gestionar las soluciones tengan toda la información para tomar las mejores decisiones”.

Con respecto a los pedidos elevados por el gobierno de Misiones para incluir en el proyecto de presupuesto nacional la creación de la zona especial aduanera y la creación de un fondo especial de cambio climático por 114 mil millones de pesos a favor de la provincia por los servicios ambientales que prestan los bosques de la tierra colorada, Closs dijo “seguramente esas cuestiones las defenderemos en el Congreso de la Nación, cuando se comience a tratar este tema. Pero aún la cuestión no empezó a ser tratada por la Cámara de Diputados”.

A fines del mes pasado el gobernador Oscar Herrera Ahuad se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, a quien le anticipó el pedido misionero que será tratado este año por el Congreso de la Nación, cuando se inicie el tratamiento del proyecto de presupuesto nacional en diciembre.

“Soy muy respetuoso de las gestiones que está encarando el actual gobernador en busca de beneficios para los misioneros y no fueron parte de este encuentro esas cuestiones porque no son ámbito de mi competencia”, explicó el vicepresidente primero del Senado de la Nación.

Closs dijo además que “los misioneros sabemos defender bien los intereses de nuestra gente y esta vez, seguiremos esa línea de trabajo. No hay que asustarse de los debates políticos, sino que hay que contar con los argumentos necesarios para ganarlos”.

Misiones ya tiene experiencia en esos debates porque el año pasado contra viento y marea logró que se incluya en el presupuesto nacional la creación de un área especial aduanera libre de impuestos para su territorio. Pero a pesar de la garra puesta en el tratamiento parlamentario, luego la medida fue vetada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a fin de año.

La semana próxima con el inicio del debate del proyecto de presupuesto nacional se viene el segundo intento misionero en busca conseguir la ansiada zona especial libre de impuestos como por ejemplo ganancias, IVA, bienes personales, créditos y débitos a las cuentas bancarias, entre otros tributos que permitan a la economía provincial limar las asimetrías que históricamente mantiene con Brasil y Paraguay.

En el encabezado de la carta presentada el mes pasado por el gobernador Herrera Ahuad a Massa se explica que “el proyecto de presupuesto 2022 perjudica a Misiones en la asignación de recursos federales, tanto para las obras previstas como para diferentes programas” y por ese motivo “se solicita que se incorpore al presupuesto la creación del fondo de cambio climático, la constitución del área especial aduanera y la puesta al día de las deudas por falta de actualización del consenso fiscal que asciende a 1.080 millones de pesos”.