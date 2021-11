Carlos Delfino y la selección: “Es como si nunca me fui”

jueves 25 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El escolta Carlos Delfino, hoy en Victoria Libertas Pesaro de Italia, regresa a la selección de básquet a sus 39 años. El ex NBA ingresó en la convocatoria del entrenador Néstor “Che” García de cara a la primera de las seis ventanas Fiba clasificatorias para el Mundial 2023, que se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia:

El Lancha mantuvo una íntima charla con TyC Sports y explicó que “no me esperaba esta convocatoria, me movió bastante el piso. Por la edad, por la situación, porque hace mucho que no estaba. Pero lo estoy disfrutando mucho, estoy chocho. Es como si nunca me hubiera ido. Ponerse esta camiseta es especial”.

“A esta altura de mi carrera, trato de ser lo más servicial posible para el equipo, ser positivo. Ahora comparto con muchos que tienen 20 años, la edad de mi hija mayor”, cerró.