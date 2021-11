La rueda de la violencia

jueves 25 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Señor Director:

El caso de Lucas González nos tiene que llevar a una reflexión, la Policía actuó con abuso de derecho... hace poco dirigentes políticos y ciudadanos pedían el uso de la fuerza pública para combatir la delincuencia, hasta uno dijo: “Les vamos hacer queso gruyere”, otro lo medía con la oferta y la demanda como si fuese una cuestión de mercado, olvidando que las vidas no tienen precio. La cuestión pasa que para actuar en el marco de la ley siempre se requiere hacerlo con razonabilidad y proporcionalidad, esta es una delgada linea que la naturaleza humana suele sobrepasar porque los temperamentos templados no son los que abundan, por eso tendrán consecuencias los pedidos de medidas coercitivas para la solución de la violencia, pena de muerte, salida del ejercito en las calles, golpes militares, cualquier disposición pedida por el miedo y el odio, nunca dieron buenos resultados; al contrario, se acrecientan los problemas. No solamente tienen responsabilidad los policías que actuaron mal, sino el sector de la sociedad que está todo el tiempo pidiendo rigor punitivo, pareciera que están dispuestos a aceptar daños colaterales como la muerte de inocentes, piensan que las pistolas solucionan todo como en el lejano oeste de EE.UU y no son capaces de ponerse a estudiar las causas de la delincuencia y sus posibles soluciones. Porque con fuerza se evita un atraco, pero no se termina con la delincuencia. Muchas veces pasa como las patologías psicológicas individuales que no pueden ser superadas porque no se está dispuesto a hacer el esfuerzo para ello, como diría Freud, el “neurótico ama su síntoma como el psicótico su delirio’’; hay una gran negación psicológica sobre determinados problemas porque en el fondo no se quiere que la cosa cambie, porque conviene, por costumbre, miedo u holgazanería. Para resolver el problema de la delincuencia el primer paso es resolver la pobreza, que ya es violencia, la capacidad de que toda persona pueda acceder a la canasta básica, a la educación y la salud. Es fácil hablar de grandes ideales de justicia y paz, pero muchas veces no se está dispuesto a pagar el precio; no se quieren tomar las medidas necesarias, no es porque falten estudios, falta la decisión y sentido existencial que lo permitan.

Pablo Martín Gallero

DNI: 26.741.852