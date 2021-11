Las 24 horas del ‘10’: la propuesta de Relatores en memoria de Diego Maradona

jueves 25 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Una programación continua de 24 horas, con participaciones de lujo como Alejandro Dolina, Andrés Ciro Martínez, Juanse y Claudio Paul Caniggia, entre otros, ofrecerá el grupo periodístico Relatores al cumplirse un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona.

La novedosa propuesta, emitida por la APP y la web www.relatores.com.ar, comenzó a las 00:00 de hoy y se extenderá hasta el final del día Víctor Hugo Morales tome la posta junto a Alejandro Apo para las dos horas finales del envío.

A lo largo del tributo desfilarán por los micrófonos distintas figuras vinculadas a la vida de Diego desde distintos ámbitos: los ex compañeros del seleccionado argentino Caniggia y Pedro Troglio; su antiguo preparador físico Fernando Signorini; el ex voleibolista Hugo Conte y los músicos Ciro (ex Los Piojos), Juanse (ex Ratones Paranoicos) y Juan Ingaramo.