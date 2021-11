Ciro Ferrara y un recuerdo muy especial

jueves 25 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Uno de los tantos homenajes para Diego Maradona a un año de su muerte fue el que le hizo Ciro Ferrara. El ex defensor de Napoli y de la selección de Italia, compañero de Diego en el conjunto napolitano, simuló una charla telefónica con él y subió el video a sus redes sociales.

“¿Hola? ¿En verdad eres tú, Diego? Esperaba tu llamada. Inmediatamente tuve mi teléfono apagado. Necesitaba recogerme en silencio”, arrancó el monólogo del italiano.

Ferrara compartió equipo con Maradona desde 1984 hasta 1991. Juntos obtuvieron cinco títulos: dos Scudetto (86/87 y 89/90), una Copa Italia (86/87), una Supercopa de Italia (90) y la Copa de la UEFA (88/89).

“Diego, eres lo más grande. ¿Qué demonios has desatado? ¿Qué hiciste en esta tierra? Te compararon como un Dios humano, pero alguien no acepta un mundo entero triste y afligido por tu pérdida. Si quieres saber los nombres, olvídalo. A algunos ni siquiera los conoces, Diego. Tu vida terrenal ya te ha pasado factura y no le debes nada a nadie”, repasó.

“Ahora, tenemos que despedirnos, supongo. Hagámoslo rápido porque siento que mis ojos se llenan de lágrimas. Pero primero dime una cosa, ¿cómo estás, Diego? Bien, qué alivio. Tenía un peso en el estómago y mil pensamientos. Gracias por llamar. No olvides que te quiero mucho. Adiós Diego, adiós Capitán”, cerró Ferrara.