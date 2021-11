Preocupa la creciente cantidad de casos de Covid-19 en Puerto Libertad

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 22:14hs.

De acuerdo a los últimos registros del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Puerto Libertad ocupa el segundo lugar -después de Posadas-, con cantidad de casos activos de Covid-19, lo cual preocupa a las autoridades sanitarias como así a la población en general.

El Territorio consultó acerca de esta situación al Jefe Zona Norte Paraná, el médico Jorge Frowein; quien señaló: "El recrudecimiento del número de casos se debe a varios factores, entre ellos a que hay gente con una sola dosis aplicada, a un alto porcentaje de personas de una franja etaria que va de los18 a más de 40 años de edad, que se resisten a vacunarse, y en muchos casos también a cierto relajamiento de la población en cuanto a los protocolos correspondientes, como son el distanciamiento social, el uso de barbijo, o compartir el mismo mate por ejemplo. La recomendación es no bajar la guardia ya que la pandemia no pasó, si no basta observar a los países donde ya hay cuarta ola. La premisa es vacunarse con las dos dosis, inclusive con una tercera cuando se dé; las estadísticas nos dicen que los nuevos casos que se están dando, son en la franja de no vacunados; además está el peligro latente que aparezcan nuevas cepas, con mayor morbimortalidad. En suma, cerró Frowein, las vacunas son seguras y altamente protectoras, por lo que no hay que tener temor a vacunarse; y por lo demás, es una manera de protegerse y proteger a los demás".