Hubo podio para Drisner

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 8:11hs.

Tras dos años de intensa preparación, Octavio Drisner (22) obtuvo el tercer puesto en el torneo de fisiculturismo Mr. Olympia Amateur Sudamérica, evento que se desarrolló el último fin de semana en el hotel Hilton en Puerto Madero, Buenos Aires.



El obereño compitió en la categoría classic physique junior, reservada para atletas de hasta 23 años.



La prestigiosa competencia internacional contó con la participación de alrededor de 800 deportistas provenientes de diferentes partes del mundo, como Canadá, Turquía y Francia, entre otros países.



Para Drisner, quien en el 2019 fue campeón Argentino y del Mercosur en su categoría, el Mr. Olympia significó su primera competición en dos años, ya que esta disciplina también se vio afectada por las restricciones por la pandemia de Covid-19.



“Me hubiera gustado ganar, porque soy muy competitivo, pero estoy contento porque me pude medir con los mejores, el nivel fue muy bueno y la verdad que el podio estuvo muy disputado. Además, todavía me queda un año más en categoría junior y estoy con muchas ganas de prepararme otra vez con todo competir el año que viene”, subrayó.



En diálogo con El Territorio, detalló que “esta vez la preparación duró dos años porque no hubo otra competencia por la pandemia, así que entrené muy fuerte. En el período de volumen, además de entrenar, comía siete veces por día. Lo contrario a los últimos dos meses, donde hice una dieta muy estricta para lograr la mejor la definición de los músculos”.



“En cuando al resultado en el Mr. Olympia estoy contento y tranquilo porque no pude hacer más de lo que hice. Entrené de la mejor manera y dejé lo mejor de mí”, remarcó.



El obereño compatibiliza el entrenamiento con los estudios de la carrera de contador público, al tiempo que destacó el incondicional apoyo de sus padres.



“Estoy muy agradecido con mis viejos porque siempre me apoyan y sin ellos no podría hacer esto que tanto me gusta. Además me acompañan y estuvieron conmigo en Buenos Aires”, destacó el atleta.