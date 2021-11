Eventos de fin de año y preparativos navideños dinamizan las ventas

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 7:56hs.

Trajes para recepciones son lo más pedido, pero hay pocos diseños porque las fábricas no dieron abasto.

Los realizadores de eventos no están dando abasto con los pedidos para realizar fiestas de fin de año, casamientos, cumpleaños y demás que venían postergados por las restricciones de la pandemia desde el año pasado. Ahora, con las mayores habilitaciones, una casi normalidad, un gran número de personas y empresas están haciendo reservas para hacer sus festejos.



En los pedidos se destacan las cotizaciones que piden las firmas privadas, que habían suspendido en gran medida los festejos ya en 2019, por efectos de una economía en caída.



“Las reservas vienen muy bien, hay muchas recepciones y fiestas de fin de año. Están saliendo también las reuniones empresariales, presentaciones de productos, lanzamientos y demás que en los últimos dos años no se pudieron realizar. Así que estamos con una demanda importante”, comentó Gastón Jilek, presidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe).



Acotó que “también en el rubro de 15 años, casamientos, se reactivaron mucho los pedidos”.



Jilek relató que “en las últimas semanas hubo mucha actividad y la verdad que se arrancó de una manera notable, por ahí fue un poco desmesurada en un principio, pero tratando de responder a la demanda con la poca oferta de empresas que quedaron activas después de 16 meses de crisis”, recordó.



Observó, en tanto, que frente a la buena noticia, de tener muchos pedidos, no están logrando captar todos los trabajos por falta de personal que asegure la prestación de servicios. “Lo más grave es que hoy no tenemos personal calificado en casi ningún rubro de los eventos. Son las secuelas de la pandemia, no hay técnicos, iluminadores, mozos, ambientadores, esa falta de gente hace que sea muy difícil poder cubrir la demanda”, explicó Jilek.



Recientemente desde el rubro gastronómico explicaron a este medio que muchos mozos, cocineros, entre otros habían dejado la actividad porque no pudieron trabajar en 2020. Y así se dedicaron a buscar otros trabajos o empezar emprendimientos. “Hoy esa gente no está volviendo y por eso tenemos una gran escasez de personal”, comentó días atrás Antonio Acosta, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).



Más financiación



Jilek recordó por otro lado que a partir del 20 de diciembre van a estar implementando el Ahora Misiones. Para el rubro de eventos, el programa están en una etapa de inscripción.



“Todos los proveedores de servicios se están anotando y luego el ministerio de Hacienda estará comunicando su habilitación para entregarle al cliente la bonificación y las 12 cuotas sin interés. Y posiblemente también a partir del 20 de diciembre se tendrá también un 20% más de reintegro con tarjeta de crédito”.



Iguazú también se reactiva



Cristina Padín, también directiva de Amproe en Puerto Iguazú, apuntó que la reactivación de eventos también se siente en la Ciudad de las Cataratas. Aunque aclaró que hay diferencias entre los pedidos y la cantidad de producción que requieren.



“Las recepciones vienen muy sencillas no hay grandes producciones. Sí se está trabajando más con los eventos sociales como casamientos que venían postergados, algunas fiestas de 15 años. En hotelería se están proyectando eventos para lo que es Navidad y Año nuevo donde los hoteles están esperanzados en que recibirán más turismo nacional y también pueda llegar gente de Brasil y Paraguay”, comentó en diálogo con El Territorio.



La reactivación del rubro eventos demoró más en reactivarse en Puerto Iguazú ya que recién en los últimos meses, con la mayor apertura del turismo, comenzó a mostrar más dinamismo en su economía.