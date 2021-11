Eike será extraditado a Brasil y podría regresar a Posadas en unos meses

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Eike Conrad Dubal (24), conocido como EK, presunto narco con vínculos con el PCC será extraditado a Brasil, de donde es oriundo y donde tiene que terminar de cumplir una condena. La resolución de la Justicia Federal, a la que tuvo acceso El Territorio, tiene firma del 18 de noviembre y podría hacerse efectiva en las próximas semanas.

Eike, quien tiene emprendimientos comerciales en Posadas, donde estaba viviendo, fue detenido el viernes 1° de octubre en el aeropuerto de la capital provincial cuando aterrizó en un vuelo proveniente de Buenos Aires. En la actualidad, por sus presuntos vínculos con las organizaciones criminales más peligrosas de Sudamérica, se encuentra alojado en la cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires, junto a los principales narcotraficantes del país.

El proceso de extradición vía Cancillería fue muy ágil debido a que la Justicia brasileña cumplió con toda la requisitoria que exige el pacto internacional, además de que el joven -contrario a lo que dijo en su primera audiencia ante la Justicia Federal- manifestó sus intenciones de someterse al proceso e ir a saldar su deuda con la sociedad brasileña.

Como viene informando El Territorio, Eike nunca volvió a la cárcel a causa de una salida transitoria. Cumplía entonces la pena de seis años de prisión por narcotráfico y corrupción de menores, luego de que la Policía Civil del vecino país lo registrara vendiéndole cocaína a un adolescente de 15 años en San Borja, una localidad cercana a la frontera con Santo Tomé.

Las conclusiones que sacó junto a sus familiares y abogados es que no le queda mucho tiempo por cumplir en prisión, ya que para acceder a los egresos transitorios es necesario haber completado un gran porcentaje de la condena. Al detalle, según la documentación que obra en la causa, le quedan por cumplir cinco meses de su pena, más las penalidades no haber vuelto a la celda donde estaba alojado.

Incluso, el tiempo que lleva detenido desde el principio de octubre se computa como cumplimiento de la misma.

Posible vuelta e investigación

Asimismo, confían en que una vez que se haga efectivo, podrá retomar su vida en Argentina como un hombre libre, debido a que en este suelo - por ahora- no tiene procesos abiertos. Es decir, luego del impresionante despliegue de su detención, en pocos meses podría volver a Posadas como un hombre libre.

Pero que Eike no haya sido imputado de nada no quiere decir que no lo investiguen. Cuando fue detenido se le incautaron dos teléfonos celulares que están siendo peritados y en los que, confían los pesquisas, podría haber información de relevancia. “Él no esperaba que lo detengan, se lo agarró desprevenido”, dijo un investigador, confiando en que el brasileño no tuvo tiempo de cubrirse. “A eso le tenemos mucha fe”, añadió en coincidencia otro.

Esa investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Posadas, que una vez que las autoridades tengan las pericias solicitadas decidirá si hay elementos suficientes como para imputarle un delito al joven brasileño, o bien cerrar el expediente.

Podría decirse que contrario es el efecto que causaron los allanamientos sobre sus inmuebles concretados por PSA el viernes 8, una semana después de su detención. Se trata de una hamburguesería que queda sobre la calle Félix de Azara, entre Córdoba y La Rioja -en su menú, acorde a la excentricidad de su propietario, ofrece hamburguesas bañadas con oro en polvo de 24 kilates- y un departamento sobre calle Neuquén.

La División Investigaciones Narcotráfico Interior Noreste de la Afip-DGA, PSA y Nordeste Argentino (GOC-NEA) venían siguiendo sus pasos desde hace bastante tiempo y consideran que sus inversiones se montaron con dinero proveniente de esas actividades ilícitas . Le atribuyen formar parte de la logística en la ruta de la cocaína que sale de Bolivia o Perú.

Hay gran cantidad de videos e imágenes en las que aparece con sus tatuajes identificativos con armas largas, grandes sumas de dinero, drogas sintéticas y con aviones y cargamentos de lo que serían droga en medio de la selva. No tuvieron que escarbar mucho: los materiales los subía él mismo a las redes sociales.

En uno de esos posteos, dijeron los investigadores consultados, se sacó fotos con dos pilotos relacionados al PCC que están prófugos desde el año pasado, cuando un avión monomotor en el que transportaban 400 kilos de cocaína aterrizara forzosamente por problemas mecánicos Cacoal, en el estado brasileño de Rondonia.



Los pasos de Eike Conrad en la capital

Las primeras imágenes de Eike en Posadas aparecieron en noviembre del año pasado en la Costanera y alojamientos de la capital provincial.

El joven iba y venía, se quedaba por períodos cortos de tiempo de unos quince días y también compartía en redes sociales sus salidas por distintos bares.

Algo que notaron los pesquisas es que los posteos en las redes sociales eran “diferidos”; es decir, que subía fotos y videos días después de haber visitado algún sitio.

Sin embargo, estaba cada vez más afincado y, se cree, manejando de forma remota la logística del movimiento de cocaína en la capital posadeña.

En marzo inauguró una hamburguesería en el centro de Posadas -sobre Félix de Azara- y cómo lanzamiento sorteó un Iphone, según se puede ver en las redes sociales.

El registro en Afip se hizo un mes antes, en febrero. También se lo asoció y otros locales de comida, donde se los ve con empresarios locales y artistas nacionales.

Se cree que todo se montó gracias a dinero proveniente del narcotráfico que aparece en grandes cantidades en escenas ostentosas con armas y locaciones de lujo.

Antes había estado en Santo Tomé, donde -según dijo- aún cursa la carrera de medicina. Allí estuvo ligado, luego de huir de Brasil, a la organización de diferentes fiestas, sobre todo de disfraces.

En Posadas también organizó eventos de este tipo, siempre de alto perfil.