A-Ha se presentará en Buenos Aires en marzo

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

La banda noruega A-Ha volverá a presentarse el próximo 25 de marzo en Argentina, en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, en el marco de su gira mundial ‘Hunting High and Low’, que celebra los 35 años del lanzamiento del homónimo exitoso disco.

El trío, que actuó por última vez en la Argentina en 2015 en el Luna Park, regresará para repasar el álbum que contiene sus grandes hits, como ‘Take On Me’, ‘The Suns Always Shines On TV’ y la canción que le da nombre a la placa, entre otros. Se trata de la reanudación de un tour que se inició en 2020 pero debió suspenderse por la pandemia.