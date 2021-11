Mariana de Melo se habría separado del padre de sus hijas

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

El empresario José Fortunato y la modelo y actriz misionera Mariana de Melo se estarían separando en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte de él. Tienen dos hijas.

Sobre esta crisis se hicieron eco los medios de Buenos Aires y Teleshow publicó que de Melo estaría atravesando un mal momento personal.

Según informó el periodista Ángel de Brito, la modelo habría decidido terminar la relación con su pareja y padre de sus hijas, José Fortunato. “El marido la engañaba. Y se separaron”, escribió el periodista y conductor del programa Los ángeles de la mañana en una historia de Instagram, en donde estaba contestando algunas de las preguntas de sus seguidores.

Los rumores empezaron a surgir días atrás, cuando se comenzó a notar que Mariana ya no compartía en su perfil fotos con su marido y que, incluso, había borrado aquellas en las que él aparecía. De hecho, en sus últimos posteos, los comentarios más frecuentes eran: “¿Y el marido?”, “¿Está separada?”, “¿En serio se separaron?”. Sin embargo, la actriz por ahora optó por el silencio y se limita a publicar postales suyas y de sus pequeñas, Lupe y Zoe.

Según allegados a la ahora ex pareja, el empresario “se enamoró de otra mujer y abandonó el hogar familiar” ubicado en Nordelta. Y si bien él no le habría pedido nada a cambio, ella se estaría sintiendo muy sola en la inmensidad de su casa, aunque por estos momentos está contenida por su familia.

Resiliencia

Lo cierto es que si hay algo que caracteriza a de Melo es su poder de resiliencia. En 2007, cuando el remis en el que viajaba chocó de frente con una cosechadora, ella estuvo al borde de la muerte. Y cuando se estaba recuperando, le dieron una de las peores noticias. “Cuando salí de alta me dijeron que los primeros tres, cuatro años, no iba a poder quedar embarazada, que los iba a perder. Y que posiblemente nunca iba a poder continuar con un embarazo, que por ahí no iba a poder ser madre. Yo sabía eso pero él (su marido) no, él no lo sabía”, había confesado tiempo atrás en diálogo con Teleshow.

Así fue como una tarde lo llamó a José: “Cuando vuelvas del trabajo necesito hablar con vos”, le avisó. Esa noche se sentaron frente a frente. “Te voy a decir la verdad: me dijeron que posiblemente no pueda ser madre. Y como vos me dijiste que querías tener hijos tengo que contarte esto para que tomemos una decisión y nos separemos”. Él sonrió: “¿Estás loca? Yo estoy con vos porque te amo. Y vamos a luchar. Y vamos a poder. Y si no podemos, no importa: quiero estar con vos, quiero vivir con vos”.

Finalmente, en 2016 llegó Lupe, su primogénita. Y luego, quedó embarazada de Zoe, que nació en marzo de 2018. “Para mí es un milagro de Dios”, había dicho Mariana en ese momento.