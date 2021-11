“Está animado” en espera del comienzo del juicio

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

A casi tres años de la denuncia pública y ante la Justicia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por un hecho de violación ocurrido presuntamente en Nicaragua en el 2009 en el marco de una gira del programa infantil Patito Feo, el próximo martes 30 comenzará el juicio en Brasil, donde el actor está instalado desde diciembre del 2018.

Fernando Burlando, quien fuera abogado del actor en la Argentina, habló con el programa Los Ángeles de la mañana y dijo que en los últimos días se contactó con el actor: “Él está animado y tiene ganas de terminar esta etapa, de que se haga el juicio, esto ha alterado la vida de Darthés. No es la misma vida que antes del tema Thelma”.

Respecto a los planes de su cliente una vez que termine el juicio, Burlando insinuó que seguiría viviendo en Brasil: “Yo creo que él está instalado allá. Hay muchas heridas de por medio como para arriesgarme a decir que actitud tomará cuando termine esta historia, es difícil porque esta toda la familia, que esta muy unida”.

Por recomendación de Burlando, el protagonista de Simona decidió no hablar más con los medios: “La sensibilidad del tema lo único que haría es lastimar, lo mejor que puede hacer es terminar esta etapa, este proceso y que la Justicia decida, recién ahí asomarse sería lo más prudente. Sería una gran imprudencia hablar ahora en temas de esta naturaleza. El silencio es la mejor conducta que puede asumir por una cuestión de responsabilidad y prudencia”.

El letrado volvió a elegir la palabra “prudencia” al ser consultado sobre cuál podría ser el fallo de la Justicia de Brasil y explicó que quiere que transite la causa, que concurran los testigos y que “cuando la Justicia se expida habrá mejores respuestas”: “No mi opinión, o la de los protagonistas. Las cuestiones vinculadas a los abusos son sensibles en todo el mundo y deberían ser prioridad en todas las agendas”.

En la causa, a través de zoom representadas por la abogada especialista en delitos sexuales Raquel Hermida, declararán Anita Co y Calu Rivero, además de algunos de los integrantes del elenco de Patito Feo que estuvieron en la gira en Nicaragua en mayo del 2009.

Al respecto, Burlando agregó: “Testigos presenciales no hay, Calu no fue testigo presencial de nada”.

Sobre cuál entiende que es la estrategia de Martín Arias Duval, representante legal de Fardín, opinó: “Quieren mostrar un perfil de conducta, tratarán de mostrar eso pero lo más importante es probar los extremos de la denuncia, la Justicia no va a juzgar a alguien por sus antecedentes, si es bueno o malo, si no tiene acreditado el hecho primero”.

“El modus operandi no alcanza, se van a tener que recolectar más pruebas en contra de Darthés”, dijo y agregó que aunque el tiempo pasó, podría haber “soportes probatorios”, como las cámaras del hotel, por ejemplo.

“Precedente histórico”

En las últimas horas, un comunicado de Actrices Argentinas, anunció con expectativa el comienzo del Juicio que más allá del veredicto, ya es un hito:

“El 30 de noviembre comienza el juicio oral contra Juan Darthés, después de tres años de presentada la denuncia por nuestra compañera, Thelma Fardin”, comienza el mensaje.

“Hoy, tres Ministerios Públicos Fiscales (Nicaragua, Argentina y Brasil) consideran que hay pruebas suficientes de violación agravada. Esto ya es un precedente histórico mundial que abre el debate político y social sobre cómo terminar con la impunidad en casos de violencia de género, cómo conseguir que las investigaciones y los mecanismos judiciales sean eficientes, accesibles a toda víctima y qué lugar le damos a la palabra de la víctima en lugar de estigmatizarla y revictimizarla”.

Hace un tiempo, cuando el inicio del juicio parecía una utopía, la actriz había dado una entrevista a Teleshow y al ser consultada sobre si creía que se haría Justicia, respondió: “Es difícil, hasta acá ya salí de la regla, lamentablemente voy a las estadísticas, porque eso es lo que quiero cambiar, es difícil que se avance porque los estándares probatorios no están a la altura de cómo se tienen que investigar este tipo de delitos, porque son muy pocos los casos que obtienen Justicia. Además en mi caso esta la particularidad la dificultad de que tramita en Nicaragua y de que a quién denuncio se pudo refugiar en Brasil, entiendo, esta bien que los países tengan sus vericuetos para extraditar a una persona. Vivimos en este Estado de derecho y tenemos que ver de qué manera conseguir lo mas cercano a la Justicia, se ha dado un avance mas grande de lo que imaginé el día que tomé el avión a Nicaragua y no sé hasta qué punto me dé el cuerpo para perseguir la Justicia...”.