Trece policías al banquillo por muerte de Hugo Wasyluk

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Transcurrieron diez años y siete meses -3.864 días en total- para llegar a la instancia de juicio oral y público por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 27 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá.

Por el hecho fueron imputados trece policías que tenían prestación de servicio en el ámbito de la Unidad Regional II. En tanto, si bien por el tiempo transcurrido actualmente sólo cinco continúan en actividad, los trece serán juzgados por el Tribunal Penal Uno de Oberá.

El debate comenzará hoy, desde de las 8.30, en el salón de eventos del Oberá Tenis Club (OTC). En principio se fijaron ocho audiencias y fueron citados 40 testigos.

La instrucción probó que el detenido fue torturado por algunos policías, lo que derivó en gravísimas lesiones internas que luego fueron minimizadas por otros funcionarios.

Wasyluk sufrió durante más de 24 horas sin asistencia médica adecuada, lo que derivó en su deceso. La autopsia confirmó que padeció una horrible agonía, al punto que aspiró su propia materia fecal.

El expediente 61.428/2015 está caratulado como “tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Serán juzgados Pedro De Mattos, Carlos Antonio Gómez, Ricardo Javier Rodríguez, Jorge Antonio Heijo, Wilson Ricardo González, Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y José Orlando Morales.

Sobre los tres primeros pesa la mayor acusación y por ello estuvieron presos tres años, el máximo permitido por la prisión preventiva. En consecuencia, todos los imputados llegarán a juicio en libertad.

Dilaciones y logística

La causa por el homicidio de Wasyluk estuvo cruzada por innumerables recursos defensivos que dilataron la instancia de juicio.

El último planteo surgió hace tres semanas por parte del abogado posadeño Eduardo Paredes, quien encabeza un equipo de profesionales a cargo de la defensa del ex sargento Pedro De Mattos.

La fecha inicial para el debate era el 3 de noviembre, pero dos días antes la sobrina de la fiscal Estela Salguero asumió la defensa de De Mattos y forzó la inhibición de su tía.

En consecuencia, la acusación por parte del Estado estará a cargo de los fiscales de instrucción Miryam Silke y Elías Bys.

La estrategia de Paredes no hizo más que dilatar por algunas semanas el inicio del debate, al tiempo que excluyó a la fiscal Salguero, una funcionaria de probada trayectoria.

Con relación a la logística del juicio, se realizará en el OTC por la necesidad de contar con un espacio amplio que permita albergar a todos los actores.

El debate comenzará hoy y continuará mañana; luego seguirá el 30 de noviembre, 1, 2, 6, 7 y 9 de diciembre.

El Tribunal Penal Uno de Oberá estará integrado por Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y el camarista subrogante Miguel Orlando Moreira.

Se prevé la participación el fiscal de Estado Fidel Eduardo Duarte; mientras que los familiares de la víctima serán representados por los actores civiles Héctor Rubén Sánchez y Luciano Wall.

En tanto, los querellantes particulares Bárbara Chitouski y Lucas Wasyluk -la madre y el hijo de la víctima, respectivamente- serán representaros por Rafael Pereyra Pigerl y María Vanela Vignoles.

Los acusados

Con relación a los imputados, los más complicados son el ex sargento Pedro De Mattos, el ex cabo Carlos Antonio Gómez y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez, sobre quienes pesa la carátula de “tortura seguida de muerte” y podrían ser condenados a prisión perpetua.

Los tres citados cumplían funciones en la comisaría de Villa Bonita y fueron quienes redujeron y detuvieron a la víctima, la noche del 25 de abril del 2011.

Para la Justicia, De Mattos, Gómez y Rodríguez fueron los responsables de propinarle el mayor castigo a Wasyluk, por lo que permanecieron más de tres años detenidos. Fueron liberados en mayo del 2015 tras pagar una caución de 50 mil pesos cada uno, por lo que esperan el juicio en libertad, como los otros diez implicados.

Según consta en el expediente, luego de varios meses detenido, el agente Rodríguez decidió romper el silencio y contó con detalles cómo golpearon a Wasyluk. Incluso, argumentó que estaba amenazado por sus propios camaradas.

Por la gravedad de la imputación, los tres citados fueron dados de baja por la Jefatura de la Policía de Misiones y ya no pertenecen a la fuerza.

Por el mismo hecho están procesados Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, acusados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. González también fue dado de baja.

Tres de trece

Asimismo, Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Rosana Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial José Orlando Morales fueron imputados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según precisaron desde la Unidad Regional II, Espíndola y Silva pasaron a retiro a fin del año pasado, situación que ya revisten Núñez y Morales.

En tanto, Heijo, Basaraba, Harasimezuk, Fontana y Lentini serán los cinco que llegarán a juicio siendo parte de la fuerza, aunque sólo tres se hallan actualmente en actividad.

Ocurre que Lentini y Basaraba fueron pasados a disponibilidad (apartamiento preventivo) por el escándalo de la desaparición de un kilo de cocaína del depósito de la División Toxicomanía, registrado en agosto del año pasado, causa que se tramita en el Juzgado Federal de Oberá.

Al momento del hecho Lentini y Basaraba eran jefe y segundo a cargo, respectivamente, de la dependencia a cargo de la custodia de la droga, por lo que ambos fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En consecuencia, a más de diez años del homicidio de Wasyluk, de las trece personas que serán juzgadas, apenas tres se hallan activas en la Policía de Misiones.



Tortura, agonía y muerte

La autopsia determinó que Hugo Miguel Wasyluk sufrió una hemorragia masiva que impidió que su corazón pueda bombear suficiente sangre al cuerpo y sus órganos dejaron de funcionar.

El cadáver presentaba “múltiples lesiones traumáticas a nivel torácico de tipo compresivas, producidas con gran peso”, se cita en el expediente, como también que uno o más uniformados lo atacaron a rodillazos estando tendido.

En tanto, las marcas que se observaron en sus muñecas explicitaron que fue agredido estando esposado, por lo que tampoco tuvo la mínima posibilidad de defensa, lo que desactivó el argumento policial de que el detenido opuso resistencia a la autoridad.

Según determinó la Justicia de instrucción, Wasyluk fue reducido a golpes, detenido y trasladado a la comisaría de Villa Bonita y, ya esposado, siguió sufriendo un duro castigo.

Ante el evidente malestar que presentaba, horas después de su detención -el 25 de abril del 2011 por la noche- se decidió su traslado a la Seccional Segunda de Oberá, donde no lo recibieron porque estaba muy golpeado.

En primera instancia, en la Seccional Primera tampoco quisieron alojarlo, ya que al observar el estado del detenido, el responsable de la guardia solicitó que fuera revisado por el médico policial en turno, José Orlando Morales, quien rubricó que padecía lesiones “superficiales”.