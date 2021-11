Iguazú: denuncia por maltrato animal en supuestos rituales satánicos

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Denuncian que siempre entran animales a la casa y ya no vuelven a aparecer.

La asociación civil protectora de animales Patas a la Obra recepciona constantemente denuncias de vecinos de diferentes barrios de Iguazú por maltrato animal. En lo que va del año intervinieron en una serie de rescates varios y en esta oportunidad la seguidilla de denuncias de vecinos que daban cuenta del sacrificio de animales en supuestos rituales satánicos derivó en una denuncia formal en la Fiscalía de Instrucción N° 3, que tras las investigaciones ordenó un allanamiento luego del cual se puso en resguardo a tres perros adultos, dos de ellos en avanzado estado de desnutrición.

La Justicia actuó el pasado lunes por la tarde cuando se libró una orden de allanamiento desde el Juzgado de Instrucción N° 3. Tras la orden, los efectivos policiales de la Seccional Segunda de Policía ingresaron a una vivienda en el barrio Las Leñas y secuestraron gran cantidad de objetos que podrían ser utilizados en rituales satánicos en los que se sacrificaban animales, además de equipo informático.

Según detalla el parte policial, en el inmueble de una pareja se encontró una gran cantidad de objetos, entre ellos cuchillos de diferentes tamaños, velas, aparatos de telefonía celular, campanas de bronce, vestimentas tipo túnicas.

Asimismo, incautaron una CPU, pendrives, todo ello en el marco de una investigación que lleva adelante la Comisaría Seccional Segunda de la Unidad Regional V.

La denuncia penal, amparada en la ley nacional 14.346, de Protección Animal, en contra de la pareja estaba basada en el testimonio de varios vecinos que manifiestan que los involucrados realizan algún tipo de magia negra, brujería o que pertenece a una especie de secta en la cual realizan ciertos rituales en los que sacrifican animales, entre ellos, animales domésticos.

“Mucho no se puede ver, tienen muros altos, todo cerrado, lo que sabemos es que entran animales y nunca salen, lo llamativo es que desaparecen”, explicó uno de los vecinos.

Los vecinos declararon, además, que los días en que se hacen los supuestos rituales concurre más gente a la casa, se visten de blanco, suelen poner unas sábanas en los portones del inmueble para que no pueda verse en interior y allí proceden a hacer esta clase de rituales.

Integrantes de la asociación protectora certificaron que en el frente de la casa hay una especie de patio interno y lograron ver a dos perros en total estado de abandono, una de color marrón y otro más oscuro.

Los vecinos acudieron a la asociación atemorizados por el accionar de esta familia, ya que fueron testigos de los ruidos y gritos de los animales al momento en que les hacían daño.

Según indicaron en la denuncia, utilizaban gallinas, cerdos, perros y gatos, la mayoría de color negro, al menos esos animales son los que los vecinos vieron ingresar a la vivienda.

Tras el allanamiento, la Policía logró rescatar y poner en resguardo de la asociación civil Patas a la Obra a tres perros de raza mestiza que se hallaban en pésimas condiciones.

“La veterinaria Marina Ramos fue a certificar el estado de los animales. Kevin, un macho, quedó internado por el avanzado estado de desnutrición; la familia alegó que el perro tiene leishmaniasis, pero el examen dio negativo”, indicaron desde Patas a la Obra

“Negrita, una perra de color negro, está anémica, en avanzado estado de desnutrición, tiene un bulto que sabremos con precisión qué es después de los análisis; la otra perrita no presenta un cuadro grave de abandono”, contó y agregó: “Hay dos perros que ya no están y no sabemos que ocurrió con ellos”.

Al momento del allanamiento no se encontraba la pareja a la que se le ha iniciado una causa penal por maltrato animal, que contempla la ley 14.346.