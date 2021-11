Convierten pilas en desuso en bancos para uso público

martes 23 de noviembre de 2021 | 16:37hs.

Gobernador Roca es la primera localidad en la que se declaró por ordenanza la no utilización de bolsas de plástico en comercios. Aprobada en el 2012, fue impulsada por el Movimiento Ecologista Ojo De Agua, entidad sin fines de lucro que trabaja firmemente en la protección del medioambiente a través de distintas acciones, como por ejemplo la puesta en marcha del cultivo agroecológico, cuyo grupo que puso en práctica la utilización de los abonos orgánicos, cuenta en la actualidad con un local donde hacen capacitaciones y comercializan la producción de hortalizas y cultivos que van obteniendo en sus campos y/o huertas.



Una de las actividades más importantes que viene realizando dicho movimiento es la inertización de pilas, que recolectan en contenedores especiales fabricados por ellos y luego, a través de un sistema casero, las dejan inactivas para luego realizar bancos para escuelas y plazas.



Daniel Villanueva, presidente del movimiento, dijo que “no hacemos un reciclado porque no tenemos una planta de reciclado de pilas, ya que las pilas son un potencial contaminante de alta toxicidad que al entrar en contacto con el suelo u otras superficies, se producen contaminaciones increíbles. Una de nuestras preocupaciones es tratar de que las personas no tiren las pilas con los residuos comunes diarios, entonces lanzamos la campaña Sacate las pilas por Roca, explicó.

Para que se tome mayor relevancia es que en 2013 impulsaron una ordenanza que establece que cuando alguien va a comprar una pila nueva lleve la usada, que son colocadas en contenedores se retiran y colocan en botellas PET, con un material que se llama bentonita o el barro ñaú.



“La idea es que cuando la pila inevitablemente reviente todo el contenido quede retenido en esa arcilla que va acompañada de un poco de aserrín, esos envases rellenos con pilas y los demás los colocamos en un molde de madera que realizamos y se cubre completamente de cemento, así no hay manera de que los contaminantes tengan contacto con nada”, dijo el presidente del organismo.

“Son bloques denominados ‘bloques verdes’. En tanto que el asiento de esos bancos se realiza con madera descartada por ejemplo por la compañía telefónica, se logran resultados fantásticos sin dañar a nuestra naturaleza. Estamos convencidos que, entre todos, no sólo en Roca, debemos hacer algo para cuidarnos de esa contaminación de las pilas. Lo que hacemos aquí es muy casero, pero es mejor que relajarse y no hacer nada”, dijo Villanueva.



En este sentido, agregó que “creemos además que en cada provincia debe haber una planta de reciclado de pilas para que vuelvan a la vida útil, lo que ocurre es que no estamos separando orgánicos e inorgánicos, las primeras acciones de ese tipo de separación están haciendo en Posadas, a través de un grupo denominado vecinos sustentables y el municipio también está haciendo algo, pero aquí estamos muy lentos en eso y al ser un pueblo mayoritariamente agrícola se debería aprovechar los residuos orgánicos para que sean utilizados como abono por ejemplo”.



“Lo ideal para mí, después de 10 años de trabajar con esto, es que debe haber responsabilidad social y empresarial, es decir que las empresas que fabrican estos elementos de alta toxicidad se hagan cargo de recuperarlo una vez que estén en desuso y reutilizarlo”, indicó Villanueva.