Terminaron las indagatorias a los policías del caso Martínez

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Ocho de los nueve policías bonaerenses acusados por la muerte Alejandro Nicolás Martínez (35) en una comisaría de la localidad balnearia bonaerense de San Clemente del Tuyú se negaron a declarar ante la Justicia, mientras que una agente imputada dijo que sólo intervino en la detención de la víctima hasta que quedó alojada en la seccional, informaron ayer fuentes judiciales.



Los efectivos fueron indagados en las últimas horas, imputados por el delito de “homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función”, y permanecían detenidos por disposición de la Justicia de Garantías de Dolores, que tendrá un plazo de cinco días desde el momento de la detención, ocurrida el último sábado, para definir respecto de eventuales pedidos de excarcelación.



Los policías están acusados por la muerte de Martínez, ocurrida en la madrugada del último jueves, luego de que fuera aprehendido por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente, donde se hospedaba, y tras ser trasladado a la Comisaría Tercera, donde fue hallado sin vida en una celda.



Según la autopsia ordenada por el fiscal que intervino inicialmente en el caso, Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar del Ajó, el hombre falleció por como consecuencia de una “asfixia mecánica” y además sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.



A raíz de las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó el sábado la aprehensión de los nueve policías, a los que indagó entre la tarde de el domingo y ayer a la madrugada.



Única palabra

Fuentes de la investigación indicaron a Télam que ocho de ellos se negaron a declarar, y la única que aceptó hacerlo aseguró que intervino en la detención tras un reporte de que el hombre “había hecho destrozos en la habitación del hotel” y “en todo momento decía incoherencias”.



La mujer dijo que trasladaron a Martínez “alterado” a la seccional, que agredió “a patadas” cuando lo bajaron del móvil, y que fue cargado entre tres efectivos “porque forcejeaba todo el tiempo”.



Aseguró además que luego del ingreso del hombre a la comisaría, ella se retiró del lugar: “Continuamos la recorrida, salimos los dos móviles a cubrir nuestra cuadrícula. Nosotros nos enteramos del deceso porque un rato más tarde nos piden que bajemos a la comisaría y nada más”.



Tras las indagatorias, la causa fue remitida a la UFI 2 del partido de La Costa, su fiscalía natural, a cargo del fiscal Martín Prieto, indicaron fuentes judiciales.



Perito de parte

Por otra parte, Miguel Molina, el abogado de la familia de Martínez informó que pondrá un perito de parte para determinar “quién o quiénes lo mataron” mientras permaneció detenido.



Subrayó en ese sentido que “la autopsia determinó que tenía numerosas escoriaciones, golpes, fracturas y que no se trata de una muerte natural sino por causa de asfixia”



En declaraciones a la radio AM 990, dijo que los datos que tiene la querella surgen de dichos de testigos, del horario de ingreso de Martínez a la comisaría y de la autopsia realizada al cuerpo.



Además se refirió a las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien cuestionó el domingo el resultado de la autopsia, porque no se hallaron lesiones en el cuello vinculadas a la muerte por asfixia.



Precisamente, el ministro Berni pidió que se realicé una nueva autopsia al cadáver de la víctima.



“No sé por qué el ministro se involucra en una investigación penal que está en pleno curso. Nosotros vamos a proponer nuestro perito de parte pero la pericia está muy clara y es concluyente”, señaló, y consideró que Berni “tuvo una desafortunada frase” al “presentarlo (a Martínez) como un delincuente”.



Según el letrado, Martínez fue aprehendido por primera vez cuando fue hallado durmiendo en un local vacío, del que no había robado nada, “bajo los efectos del alcohol”.



En tanto, en la segunda detención, esta vez por provocar daños en el hotel donde se hospedaba, fue cuando estaba en una “suerte de crisis”, según los empleados, detalló el letrado.



“Fue aprehendido cerca de las 0.58 y a la 1.50 dan aviso de la muerte. Se va intentar determinar qué pasó y quién o quienes lo mataron en el transcurso de esa hora”, sentenció el abogado.



Por su parte, Brenda, hija del fallecido, aseguró que en un primer momento le informaron que su padre había muerto de una sobredosis dentro del calabozo: “Me dijeron que estuvo internado dos veces y que murió de sobredosis. Mi papá no tenía problemas con las drogas. Nunca lo vi drogado”.