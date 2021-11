Coronaron una gran temporada

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El Premio Coronación, denominado Desafío del Monte , en Oberá, fue la frutilla del postre de una excelente temporada para el ciclismo de montaña que sigue creciendo en número de ciclistas que fecha a fecha fueron apasionándose por esta noble disciplina que se desarrolló a lo largo del año en los distintos caminos de Misiones.



El domingo no fue la excepción y 133 amantes de las bicicletas de las ruedas gordas desanduvieron los caminos obereños en el cierre de la competencia.



Fue así que tras pasar la línea de llegada comenzaron los festejos, tras la sumatoria de puntos por cada fecha corrida. En la Elite los campeones fueron Carlos Daniel Dargenio y Rocío Parras; en sub 23 se coronó Facundo Keller y en Juveniles lo hizo Norberto Chávez.



Asimismo en Mujeres Master el reinado fue para Paola Sosa y en la reñida Master A masculina el festejo se lo ganó Diego Seewald.



En la Master B campeonó Alfredo Kammerichs; en Master C lo hizo Alberto Frutos y en la Master D, Pablo Victor Vandendorp.



En cuanto a la última fecha el primero en cruzar la línea de llegada fue Diego Seewald, seguido de Facundo Keller y tercero fue Alfredo Kammerichs. En mujeres más veloz fue Liliana Lesiw.



Buen cierre para un gran 2021

“La carrera fue buenísima, no nos podemos quejar, salió todo bien. Tuvimos 133 competidores, pero hay que considerar que había cicloturismo en Montecarlo que lleva mucha gente y estaba el Trasmontaña en Tucumán”, explicó Jorge Quirós, presidente de la Asociación Misionera de Ciclismo de Montaña.



Para finalizar, acerca del certamen, compartió que el balance es muy bueno. “Todas las fechas salieron excelentes por la cantidad de gente, inclusive al premio coronación generalmente van los que tienen posibilidad de hacer podio, pero terminados sorprendidos por el número de ciclistas. Normalmente terminábamos el año con 60 corredores. Estoy muy contento porque también no hubo que lamentar lesionados así que todo fue redondo”.

Rocío Parras cosechó el mayo puntaje a lo largo del 2021 y fue la mejor en Damas.

Los campeones