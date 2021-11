Lionel Messi, otra vez nominado al premio The Best de la Fifa

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Lionel Messi fue nominado ayer por la Fifa para quedarse con el premio The Best, cuya gala se celebrará de forma virtual, en Zurich, el 17 de enero de 2022 y que premiará al mejor jugador del mundo de 2021.



El astro rosarino ya fue galardonado con esta distinción en 2019, quedó en la lista junto a otros once futbolistas, entre los que se destacan sus compañeros en el París Saint Germain, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, y el polaco Robert Lewandowski del Bayern Munich, último ganador del premio.



También figura el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), que lo ganó en sus dos primeras ediciones (2016 y 2017) desde que la Fifa separó el galardón del Balón de Oro, tradicionalmente entregado por la revista France Football, premio para el que también está nominado Leo Messi.



La preselección de los candidatos en cada categoría fue realizada con la colaboración de un panel de expertos en fútbol masculino y otro en fútbol femenino. En la siguiente instancia, desde hoy hasta el 10 de diciembre, los capitanes y técnicos de cada seleccionado de las Asociaciones Miembro, más un grupo de periodistas especializados y otro de aficionados registrados en Fifa.com emitirán su voto para determinar a los ganadores.



Los tres más respaldados conformarán las ternas que serán anunciadas por la Fifa en los primeros días del año próximo.



Además, Lionel Scaloni, DT de la selección argentina campeona de la Copa América, quien no pierde hace 27 partidos, fue nominado como mejor entrenador del año para el premio The Best y competirá con otro argentino Diego Simeone también fue nombrado para participar por el premio luego de ser campeón de la Liga de España con su equipo, el Atlético de Madrid.