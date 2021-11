Bienaventurada la música

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

“La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, sólo tengo que invitarla a cantar un rato”, asegura León Gieco en una de sus composiciones, destacando a la música como una de las herramientas fundamentales de nuestra idiosincrasia. Pero la música no podría serlo sin sus apasionados representantes que muchas veces, por amor al arte, trabajan incansablemente por trascender con amor todo tiempo y lugar.



Ayer, en el Día de la Música, el coro polifónico de adultos de la Asociación Coral de Misiones (ACM) dirigido por Norma ‘Beby’ D’Indio homenajeó al género artístico con una apuesta en escena que también enalteció la figura de su directora, una incansable y amorosa trabajadora del arte.



Con un repertorio que marcaba su inicio a las 20, en la plazoleta que lleva el nombre de la coreauta (avenida Mitre, entre General Paz y Roque Sáenz Peña) quedó inaugurada también la primera plaza inteligente, una apuesta que rescata la historia y pone en valor la labor de la profesora.



“Siento muchísima emoción. Con mis 87 años, sigo recibiendo mensajes de alumnos y ex alumnos que hoy están en Estados Unidos, en Japón, Uruguay, Paraguay o que triunfan en la Tierra Colorada. Para mí, haber sembrado eso es una satisfacción inmensa, una emoción tremenda”, dijo Beby en diálogo con El Territorio, respecto de la semilla de amor por la música que sembró en sus alumnos a lo largo de más de medio siglo de carrera.



“Yo no busqué todo esto con un propósito personal -como ganar dinero o reconocimiento-, las cosas se fueron dando con el tiempo y todo lo hice por amor al coro y a mi provincia y estoy segura de que seguiré hasta que mi cuerpo no pueda más”, agregó la profesora destacando que la labor de tantos años y todo lo que ha logrado se fue generando sólo con la intención de poner la música en lo más alto, y que al mismo tiempo fuera accesible a todos: “Siempre digo que la cultura es para todo el pueblo. Por eso tampoco cobro entradas en las presentaciones, porque la cultura se comparte”.



Una presentación emotiva

El coro de adultos de ACM abriría su presentación con la canción Bienaventurada Misiones, una composición escrita en letra y música por Carlos Frutos, quien fue director del coro de San Vicente de Santa Fe y compuso las partituras exclusivamente para la asociación coral dirigida por D’Indio.



“En el coro formamos una familia muy unida, el canto nos lleva a ese fin. Estamos hace muchos años trabajando juntos y esta canción particularmente nos emociona y une, por eso la elegimos para abrir la presentación”, detalló la directora, resaltando la emoción de volver a presentar un número al público, la primera llevada a cabo tras la pandemia.



La plaza inteligente

Ayer quedó oficialmente inaugurada la primera plaza inteligente de la ciudad. Foto: Nicolás Arce



Además de la presentación coral, y otros números artísticos que se llevaron a cabo, ayer quedó también inaugurada la primera plaza inteligente de Posadas, que cuenta con un código QR que permite acceder a la trayectoria de la coreauta, con documentos, fotos de distintos años del ACM y hasta audios del coro.



“El código que se escanea desde los celulares permitirá acceder a toda la trayectoria de la profesora Beby D’Indio y de la Agrupación Coral Misiones que ella creó. La idea de este proyecto es que la comunidad pueda conocer el porqué de los nombres de las plazas”, contó Leo Duarte, miembro de la Junta de Estudios Históricos de Misiones a este medio.



Se trata del proyecto Plazas Vivas que buscará que todas las plazas y plazoletas -en principio dentro de las cuatro avenidas- cuenten con la placa con el código QR con información alusiva al nombre del espacio. Una apuesta que intenta revalorizar nuestra historia y a las personalidades destacadas.

Para visitar

Código QR informativo

La plazoleta que lleva el nombre de Beby D’Indio está ubicada sobre la avenida Mitre (entre General Paz y Roque Sáenz Peña) y cuenta desde ahora con un código QR que, al escanearse, cuenta la historia y trayectoria de la coreauta.