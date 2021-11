Casi 4 millones de personas viajaron este fin de semana

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), entre el viernes y el domingo se movilizaron 1,4 millones de turistas y 2,5 millones de excursionistas por el país.



Con un clima caluroso y soleado, el feriado por la Soberanía Nacional movilizó a 3.892.000 de viajeros. El número significó un 24,1% más que en el mismo fin de semana de 2019, antes de la pandemia, precisaron desde la entidad.



Se gastaron en forma directa 11.690 millones de pesos en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, dejando un balance muy bueno y perspectivas alentadoras para la temporada de verano.



“En este último fin de semana largo del año ayudó, y mucho, el programa Previaje, con el cual desde el gobierno estiman que viajaron 300 mil argentinos. La Patagonia lo sintió a pleno, porque le permitió recuperar algo del espacio que dejó la menor presencia de los visitantes internacionales”, precisaron desde Came.



Con un gasto promedio de 1.200 pesos per cápita, se estima que desembolsaron 3.000 millones de pesos, 29,8% más que en 2019, en la medición a precios constantes, indicaron.



Algunos de los destinos más elegidos fueron las ciudades del Partido de la Costa, Mar del Plata, Bariloche, Puerto Iguazú, Villa Carlos Paz, Mendoza, Salta, Ushuaia, El Calafate, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, San Rafael, Villa La Angostura, Merlo y Concordia en Entre Ríos, poblada por el Torneo Nacional de Hockey.



“Un factor para destacar es el crecimiento de la proporción de turistas que se trasladan con reservas. Cada vez son menos los que llegan a buscar alojamiento en el momento”, enfatizaron.



Al mismo tiempo, agregaron que “como sucedió en octubre, muchos visitantes aprovecharon el fin de semana para trasladarse a la Costa u otros lugares de veraneo a reservar o alquilar propiedades para enero y febrero. Estos itinerarios son un clásico en la Argentina, y la reserva más que una causa para planificar el viaje ya se ha convertido en una excusa para vacacionar”.



“Fiestas populares, congresos y eventos deportivos que convocan a participantes de todo el país y el mundo, fueron algunos de los motivos que llevaron a miles de personas a combinar negocios, competencia, educación, y diversión con turismo”, concluyeron en el informe de Came que se conoció ayer.