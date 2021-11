Lidia Leske, la primera mujer que compitió en la carrera de tractores

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Durante este fin de semana se realizó en la localidad de Gobernador Roca la 21ª la Fiesta Provincial de la Mandioca y 5ª del Horticultor, que tuvo una duración de dos días y concentró a cientos de personas.



Entre las principales actividades se destacó la competencia de pelar mandioca y la carrera de tractores, esta última con mucha adrenalina y el broche de oro fue la participación por primera vez de una mujer: Lidia Leske (40), de Colonia Aurora, quien fue la única que se animó a participar junto a 29 hombres.



Lidia tiene dos hijos y además del trabajo doméstico que realiza en su hogar, se involucra en las tareas del campo junto a su esposo.



“En nuestro pueblo es normal que las mujeres trabajen a la par del hombre casi con las mismas herramientas que ellos, los trabajos son muchos y hay que realizarlos en familia, si no, no se progresa”, comenzó explicando.



Respecto de su rutina diaria, contó que desde muy temprano se dedican al cuidado de los animales, darles alimento, ordeñar las vacas y demás tareas propias del campo, “de todo un poco sin dejar de lado las tareas de la casa, como limpieza, lavado de ropa y cocina, pero uno ya lleva eso desde chica y aunque es cansador, sabemos que sin lucha no se logra absolutamente nada”, expresó.



Sobre la conducción de tractores comentó que comenzó de manera imprevista y si bien sus tareas en la chacra comenzaron cuando era muy pequeña, fue una circunstancia específica la que la empujó a realizar esta actividad en particular.



“Cuando tenía 19 años mi marido se rompió el brazo, era imposible maniobrar el tractor estando así, entonces tomé coraje y me puse al frente del volante del tractor y así comencé, hace 20 años”, recordó Lidia.



Y agregó: “Es una actividad que me gusta y la hago con mucho entusiasmo. El tractor para un colono productor es una herramienta de gran importancia, simplifica mucho el trabajo pesado”.



En cuanto a la competencia, en la que fue la única mujer en participar, indicó que la invitación llegó a través de la Municipalidad.



“Estaba nerviosa porque era la primera vez que participaría, con otra metodología en el recorrido, ya que acá se deben desviar obstáculos y al no conocer el tractor, éste me complica un poco, pero no voy a echarme para atrás”, aseguró momentos previos al comienzo de la carrera.



Sin embargo, ya había participado en una experiencia similar en Colonia Aurora, en la Fiesta del Tractor, pero en aquella oportunidad se desarrolló en una pista con barro: “Fue muy divertido participar allá y por primera vez también”.



En cuanto a la competencia de Roca, confesó que no logró hacer un buen tiempo, pero expresó: “Lo importante es llegar a la meta, ver a tanta gente alentar y aplaudir fue emocionante, estoy muy agradecida con todos, muy agradecida de corazón. No es una competencia fácil así que doblemente feliz de haber sido la única mujer compitiendo y no sólo eso, sino que los organizadores por primera vez incluyeron a la mujer y ser quien estuvo en ese lugar es muy lindo”.



“Ojalá que el año que viene más mujeres se animen”, reflexionó Lidia.



Los organizadores del evento le entregaron menciones especiales por ser la primera mujer en correr la carrera de tractores desde que comenzó la fiesta.



“Estamos muy orgullosos”

El Territorio dialogó además con Ademar Koning, esposo de Lidia, quien reflejó la felicidad que siente por ella: “Estamos muy orgullosos de representar a nuestro municipio, orgulloso de la esposa que tengo, quien me acompaña día a día en la chacra trabajando a la par mía, es algo que a mí me llena de amor”.



En este sentido, aseguró: “Las mujeres en las chacras misioneras cumplen un rol muy importante, son muy compañeras y muy capaces de realizar tareas que se cree que sólo son de los hombres. Ella era muy jovencita cuando por un accidente me rompí el brazo y tomó la posta de manejar el tractor para realizar las tareas que yo hacía y desde entonces no paró más”.



Koning afirmó que el tractor en la chacra es uno de los elementos mas valiosos, sea cual sea el rubro en el que se lo utilice: “Ya sea tambo, en los yerbales, sin el tractor no tendríamos el progreso en la diversificación productiva, es una herramienta clave, por eso es que toda la familia aprende a conducir y a trabajar con esa herramienta”.



Desde este punto de vista, aseguró que la primera Fiesta del Tractor celebrada en Aurora, donde su esposa también participó, fue una especie de incentivo para el productor mediante la puesta en valor de tan importante herramienta.



“Estas fiestas, como la de Roca o la de Aurora y tantas otras, son un reconocimiento muy lindo al productor quienes venimos a disfrutar un rato a pesar que a la mañana la chacra nos espera con mucho trabajo nuevamente”, consideró.



Por su parte, Clarise Leske, hermana de Lidia, contó que también maneja tractores y expresó la felicidad que sintió al acompañar a su hermana en el evento y en relación al trabajo de campo, afirmó: “Tengo 45 años y desde que tengo uso de razón trabajamos en la chacra mis nueve hermanos y yo junto a nuestros padres”.



“La chacra es así, había que ayudar a los padres”, dijo y resaltó la fuerza de la unión y el trabajo en familia.