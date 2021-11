Por seguridad, el Concejo pide obras en el balneario Faubel

lunes 22 de noviembre de 2021 | 5:30hs.

El Concejo Deliberante de Eldorado solicitó al Ejecutivo Municipal, mediante un proyecto de resolución, que realice las obras necesarias en el balneario “Faubel” a fin de garantizar la seguridad y bienestar de las personas que allí acuden.

El balneario se encuentra sobre el arroyo Piray Miní dentro del municipio de Colonia Victoria, pero es propiedad del municipio de Eldorado.

A pesar de no estar habilitado como balneario, el lugar es visitado permanentemente por vecinos de Eldorado y otras localidades, situación que se ve incrementada en la época estival.

Desde el municipio en numerosas oportunidades se anunciaron obras para la puesta en valor del predio, el mismo se encuentra en malas condiciones, hasta el punto que el empleado municipal que cuida del mismo carece de una vivienda digna, sin agua potable, conexiones eléctricas precarias y sin los elementos necesarios como para poder cumplir con su trabajo.

Además el proyecto aprobado por el Concejo Deliberante destaca que el lugar no tiene la iluminación adecuada, los baños están destruidos y sucios, el quincho está muy deteriorado, con mesas y bancos rotos, las parrillas y los espacios comunes no están aptos para que las personas que visiten el lugar puedan usarlo, y las bajadas al arroyo no cuentan con la seguridad correspondiente.

Por ello el proyecto aprobado, presentado por la concejal Rosi Kurtz, encomienda al ejecutivo municipal que “a través del Área que corresponda, realice las gestiones necesarias para garantizar la puesta en valor del predio del Balneario Faubel antes de la llegada de la temporada de verano, mediante el mantenimiento de las instalaciones, quinchos, bancos, parrillas, escaleras, iluminación, conexiones de agua potable y de todas aquellas que estimen pertinentes para su futura habilitación y concesión”.

Seguridad acuática

Solamente son cuatro los municipios adheridos a la Ley de Seguridad Acuática que rige en Misiones desde hace varios años: Posadas, Candelaria, Eldorado y Oberá.

“Estamos trabajando para que haya más adhesión de los municipios. Vemos que el principal problema es el costo de tener un guardavida, pero hay que tratar de entender que hay que invertir para dar seguridad a las personas, más en aquellos lugares turísticos”, habían manifestado desde la Secretaría de Seguridad Acuática de Misiones.

“Con la Ley de Seguridad Acuática buscamos tener personal idóneo, es una persona que tiene que cursar 700 horas de una escuela y hacer una reválida todos los años para estar apto para trabajar. Todo espejo de agua necesita un guardavida con título y revalida para una mayor seguridad”, detallaron.

Según estimaciones, la temporada de piletas y playas comenzará en la segunda quincena de diciembre, aunque hay varias piletas privadas que están abriendo al público.