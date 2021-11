Despertó el día en que le iban a desconectar la asistencia vital

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Una mujer estadounidense de 69 años que pasó cerca de dos meses hospitalizada en coma y con respiración mecánica a causa



del coronavirus recuperó la conciencia el mismo día en que estaba previsto desconectarla del



soporte vital. Bettina Lerman, residente de Tavares, Florida, contrajo la infección cuando viajó al estado de Maine para cuidar al padre de su hijo, afectado por una enfermedad oncológica. El 12 de septiembre, la mujer fue internada en el Centro Médico Maine en Portland con Covid-19 y nueve días más tarde ya no podía respirar por su cuenta.



Desde entonces ningún esfuerzo de los doctores de despertarla daba resultado. Su estado continuó empeorando hasta tal punto que los doctores informaron a los familiares que la mujer tenía los pulmones irreversiblemente dañados y que, según su pronóstico, no iba a sobrevivir. El 29 de octubre -el último día de su soporte vital-, uno de los médicos se comunicó con Andrew para informarle que la paciente había recobrado la conciencia. Según él, su madre no llegó a sufrir ningún fallo orgánico y su recuperación no tiene una explicación racional.