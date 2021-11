Elecciones en Chile: habrá balotaje entre Kast y Boric

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Los resultados de anoche vaticinan una segunda vuelta electoral en Chile el próximo 19 de diciembre. Es que con el 80,54% escrutado, el abogado José Antonio Kast obtendría un 28,15% y el candidato del Frente Amplio de izquierda Gabriel Boric un 25,32%.



La sorpresa de la jornada es el economista libertario Franco Parisi, quien reside en Estados Unidos y ni siquiera viajó a Chile para las elecciones, acumulando el 13,19% de los votos, de acuerdo al último conteo oficial.



Parisi desplaza así al cuarto lugar al oficialista Sebastián Sichel (12,39%) y a la quinta a la candidata de centroizquierda, Yasna Provoste (11,87%). Luego, aparecen Marco Enriquez Ominami con un 7,62% y Eduardo Artes con el 1,45% de los votos.



Es la primera vez desde al retorno a la democracia en 1990 que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha no pasan a la segunda vuelta.



“Nos vamos con la frente en alto”, aseguró Sebastián Sichel, el primero de los candidatos en admitir la derrota. El candidato de centro derecha adelantó además que no votará por el candidato de izquierda, Boric.



Sichel evitó respaldar abiertamente a Kast pero sí lo felicitó por los resultados. El candidato, además, anunció su retiro de la política.



Yasna Provoste también admitió la derrota y adelantó que respaldará al candidato de izquierda. “No nos da lo mismo quién gobierne en el próximo período”, afirmó.



El Partido Socialista también anunció su apoyo a Boric en el balotaje. “Hacemos un llamado a los chilenos a no desmerecer la amenaza que representa una opción de extrema derecha como eventual mandatario en nuestro país”, indicó su presidente, Álvaro Elizalde.



En la capital se imponía Boric con el 31 % de los votos y con una diferencia de casi siete puntos sobre Kast, aunque aún quedaban muchas más mesas por escrutar que en el resto del país. El ultraconservador, sin embargo, lideraba con gran ventaja en la región sureña de La Araucanía (42,57 %) y la norteña Tarapacá (30,8 %), donde existe una crisis migratoria tras la llegada de manera irregular de miles de venezolanos en los últimos tiempos y su victoria es más sorprendente que en el sur.



Las elecciones están marcadas por dos años de duras protestas sociales; el presidente saliente Sebastián Piñera fue la primera figura pública en ir a votar en un colegio en Las Condes, un barrio acomodado de Santiago. “Démosle un ejemplo al mundo entero de cómo funciona la democracia en Chile”, pidió Piñera al sufragar.



Varios analistas consultados consideran que las elecciones de ayer podrían cerrar el viejo ciclo político del país, pues los dos favoritos -y la mayoría de candidatos- son ajenos a las coaliciones con partidos tradicionales que han gobernado las últimas décadas.



Boric votó en la ciudad donde nació, Punta Arenas, a orillas del Estrecho de Magallanes, más de tres mil kilómetros al sur de Santiago y Kast en Paine, una zona de campo cercana a Santiago.



Perfiles

Ex líder estudiantil y defensor del proceso constituyente en curso, Boric es el candidato más joven que se haya presentado a la presidencia de Chile. Pero ni él, ni Kast forman parte de las coaliciones políticas que se turnaron el poder desde el retorno a la democracia en 1990.



Por su parte Kast intenta mantener el modelo neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet y promete imponer “orden, seguridad y libertad”, tras dos años de revuelta social. “Lo principal (hoy es que) pueda concurrir mucha gente a votar y que cada uno se pueda pronunciar en libertad” y “votar informado”, dijo Kast, quien sostiene que Boric y su alianza con el Partido Comunista traerán “caos” a Chile.