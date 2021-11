Cataratas a pleno, hoteles colmados y gran afluencia al Parque Iguazú

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:06hs.

El destino Iguazú disfruta de un excelente fin de semana extendido con buen clima y gran afluencia de turistas en Cataratas. Este aluvión de visitantes que colmaron las plazas hoteleras también disfrutaron de los demás atractivos de la Ciudad de las Cataratas, que se vio beneficiada durante las dos primeras jornadas intensas de movimiento. Según el Ministerio de Turismo de la Nación, Iguazú tuvo ocupación plena y representó junto Salta y Merlo (San Luis), los destinos favoritos a nivel país.



Según los datos proporcionados por el departamento de prensa del Parque Nacional Iguazú en la jornada del sábado ingresaron a Cataratas 6.070 visitantes, y ayer 6.171. La ocupación hotelera en la ciudad es similar al último fin de semana XL, es decir, casi del 100%. En aquel entonces fueron en total cuatro días, del 8 al 12 de octubre, en conmemoración al Día de la Diversidad Cultural. Respecto del caudal de agua, los 275 saltos registraron 700 metros cúbicos por segundo, caudal menor al normal que oscila entre 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo.



Dentro del Parque, los protocolos de visitas están bien aceitados y los paseos pese a que le eliminó la obligatoriedad de contratación de un guía de turismo para recorrer los senderos, se adaptaron para evitar la aglomeración de personas. “Hay grupos de personas que optan por contratar a los guías de turismo que organizan al grupo de manera tal que los turistas no deben preocuparse por solicitar los turnos y los tickets para recorrer los senderos, no obstante la gran mayoría opta por visitar el área protegida por su propia cuenta”, explicaron desde la empresa concesionaria.



Si bien el Parque Nacional Iguazú estaba preparado con el protocolo del visitas multitudinarias, esto no fue necesario aplicarlo debido a que hubo quienes cruzaron a la ciudad vecina en Brasil, Foz de Iguazú. La falta de control en la aduana brasileña, permitió que muchos de los turistas cruzaran el puente Trancredo Neves y disfrutaran de los atractivos turísticos de las tres fronteras, algunos hasta se aventuraron y visitaron Ciudad del Este (Paraguay).



Este fin de semana, para satisfacer la demanda, la empresa aumentó la frecuencia de los trenes a Garganta del Diablo y no se registraron demoras mayores a 30 minutos, tiempo en que los turistas pudieron refrescarse en las estaciones mientras esperaban para recorrer otro sendero.



Por otra parte, el paseo inferior continúa habilitado de forma parcial con cupos de visitantes. Actualmente, el paseo se divide en dos debido al derrumbe de una piedra que dejó fuera de servicio una porción de la pasarela.



“Hermosas las Cataratas hoy poca agua, pero no importa. Es la quinta vez que venimos. Siempre elegimos uno de los fines de semana largo para venir a cortar con la rutina. El año pasado no pudimos por la pandemia, pero hoy estamos acá disfrutando del calor con los chicos”, contó Mariano Quevedo de oriundo de Salta.



Respecto de los precios y a los servicios Quevedo manifestó “es la primera vez que recorremos las Cataratas con guía, la verdad es otra cosa, aprendimos muchas cosas que antes ni siquiera lográbamos ver. Los precios en la ciudad, súper accesibles; hay destinos mucho más caros, pero hay que decirlo que el pre viaje también nos impulsa a gastar un poco más”.



Por su parte, un grupo de amigos de Buenos Aires recorrió los senderos con cánticos para alentar a los equipos de fútbol. “Yo vengo por primera vez, los chicos ya habían venido y la verdad me sorprendí. Mucho calor, por momentos sofocantes, pero dentro de la selva y cerca de los saltos no se siente tanto. Esperaba más agua pero un guía nos comentó que el caudal estaba bajo y que era normal. Tendré que volver en otra época del año para disfrutar de más agua”, contó Bruno Medina.



Además se pudo observar en la jornada del domingo una gran afluencia de turistas misioneros que arribaron al atractivo muy temprano y al finalizar los paseos regresaron a su localidad.

Ocupación en la zona Norte

Las localidades de Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza registraron ocupación hotelera plena este fin de semana largo.



Los visitantes con destino mayoritario a Cataratas del Iguazú, pernoctan en estas localidades y también visitan atractivos tales, como las Minas de Piedras Preciosas Compañía Minera y Tierra Colorada en Wanda y Santa Catalina en Puerto Libertad; el Parque Acuático Uruguaí que habilitó la temporada en la víspera, entre otros atractivos.



En cuanto a las reservas, la propietaria de Hotel Cabañas Ivyrá de Puerto Libertad, Carmen Bareiro, señaló a El Territorio: “Tenemos una ocupación del 100 por ciento y con la expectativa de que esto no sea sólo los fines de semana largos”.



En igual sentido, también con ocupación plena, se refirieron los propietarios de Hotel Las Brisas de Puerto Esperanza Andrés Ernst; de Wanda: Hotel Amatista (Gabriel Espinosa); y Cabañas Riberas del Paraná (Luis Tessari).



En tanto que Juan Manuel Zorraquín, del complejo turístico Puerto Bemberg de Puerto Libertad, mencionó que el establecimiento hotelero “está completo desde hace un par de semanas, porque se está rodando en la propiedad un reality internacional”.

Puerto Iguazú, entre los destinos más visitados en el país