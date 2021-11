Fue a comprar y el kiosquero lo recibió a los tiros

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Un hombre de 31 años permanece internado en el Hospital Madariaga de Posadas luego de recibir un disparo en la espalda por parte de un vecino del barrio Porvenir II, consignaron ayer fuentes de la Policía de Misiones.



Según la víctima, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 21, cuando se fue a hacer compras a un kiosco cerca de su domicilio.



Relató sin muchas precisiones que en determinado momento el dueño del lugar tomó una escopeta calibre 14 y empezó a efectuar disparos en el suelo.



El denunciante dijo que no entendía la situación, pensando que se trataba de una broma de mal gusto por parte del comerciante, pero no fue así.



El violento expresó que no estaba bromeando y el hombre empezó a correr, pero fue entonces que recibió un disparo en la espalda. Empezó a pedir ayuda, pero nadie se le acercaba, hasta que fue el propio agresor -alentado por los vecinos - quien lo trasladó al Caps 22 de San Isidro.



Lo dejó en la vereda y se fue del lugar, momento en el cual intervinieron los enfermos y lo trasladaron al Hospital Central.



Cirugía

Según el informe médico, la víctima se encuentra estable y quedará en observación para ver cómo evoluciona.



Le deberán hacer estudios complementarios para programar una cirugía, puesto que tiene residuos de perdigones e incluso uno de ellos legó hasta la zona del abdomen.



Interviene por el hecho el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas. Hasta anoche desde la fuerza provincial no habían informado sobre la detención del acusado.