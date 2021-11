Amenazaron a dos niños con cuchillo para robar un local

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Un hombre y una mujer fueron detenidos el sábado en Posadas, luego de intentar asaltar y amenazar a dos comerciantes, según detallaron fuentes de la Policía de Misiones a El Territorio. El dúo estaba armado con armas blancas e incluso amenazó a dos hermanos menores de edad.



Los hechos ocurrieron en la jurisdicción de la Comisaría Tercera. Primero los uniformados fueron requeridos cerca de las 19.30 en un local comercial ubicado sobre la avenida Francisco de Haro, a metros de la avenida Comandante Andresito. La dueña llamó por teléfono porque había sido atacada y amenazada.



Ante la comisión policial que llegó al sitio expresó que un hombre le había pedido que le fiara bebidas alcohólicas. El sujeto, luego de recibir la negativa de la dueña se tornó más agresivo y con un cuchillo en mano amenazó con que iba a romper todo el local y luego iba a incendiarlo.



La mujer describió al violento como una persona delgada, de tez morena, con una chomba de color blanca con rayas azules y un pantalón de jeans. El hombre, que huyó, quedó registrado en las cámaras de seguridad, cuyos registros fueron relevados por los efectivos de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones.



De todas formas el implicado no iba a tardar en ser detenido. Minutos más tarde los efectivos del 911 activaron a la División de Comando Radioeléctrico Uno debido a una denuncia de otro intento de robo. El implicado era el mismo, debido a que fueron descritas las mismas prendas de vestir, pero esta vez estaba acompañado de una mujer. Este hecho ocurrió en cercanías de la esquina de la calle Japón y avenida Lavalle, frente a la plaza Teniente Estévez.



La víctima en este caso es una mujer de 32 años de edad, quien estaba con sus dos hijos menores de edad, de 10 y 7 años. Los asaltantes, blandiendo armas blancas, pidieron la recaudación del lugar y amenazaron con hincar a los pequeños si no respondían a sus exigencias.



Fueron minutos de mucha tensión y violencia. Los menores entonces estaban dentro de su vehículo estacionado y fue la niña quien se bajó a los gritos pidieron ayuda, ingresando en la conocida funeraria que está en el lugar. Ambos delincuentes huyeron corriendo.



Con las características de los implicados, los efectivos del Comando armaron un operativo cerrojo en el lugar para dar con los implicados. Así, la primera detención se concretó en la calle 120 y la avenida Francisco de Haro, donde detuvieron al hombre descrito por las dos víctimas.



El sujeto fue identificado como Damián B. (34). El cuchillo que llevaba, según detalló la denunciante, había sido arrojado cerca del ilícito y luego de una recorrida fue encontrado y secuestrado.



La detención de su cómplice, en tanto, se hizo efectiva en también sobre avenida Lavalle, en su intersección con la calle 124. Se trata de una joven identificada como Viviana G., de quien no trascendió su edad. Luego de los trámites de rigor y ya en la Comisaría Tercera, a la misma le detectaron una cuchillo tipo puñal entre sus prendas.



Ambos están a disposición del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del juez Ricardo Balor. Cuando las autoridades judiciales lo dispongan, serán trasladados para completar la audiencia indagatoria y ser imputados formalmente por su raid delictivo.