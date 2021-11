Feletti no descartó retenciones o fideicomisos en la carne

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no descartó una suba de las retenciones o algún mecanismo de subsidio, como existe por parte de los exportadores para el aceite, para “desvincular” los precios locales de los alimentos de los internacionales.



“Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, señaló el funcionario en una entrevista con Página 12.



Ante una consulta sobre qué mecanismos se evalúan para “desvincular” los precios, el funcionario, que reemplazó a Paula Español en el cargo, afirmó: “Dos: el más tradicional de aumentar los derechos de exportación y un alternativo de crear fideicomisos de subsidio cruzado, como sucede en el mercado del aceite mezcla”, precisó. En carne las retenciones están en el 9%.



Luego añadió: “Comparando el 2015 con el 2021 hoy las retenciones tienen menos peso frente a productos con precios internacionales más altos y, por lo tanto, menor regulación de cupo de exportaciones. El otro mecanismo es un fideicomiso de subsidio cruzado, un acuerdo entre privados por el que parte de la renta exportadora se destina a subsidiar el precio de aquellos que venden en el mercado interno”.



En este contexto, Feletti puso como ejemplo el caso del aceite. “Hoy el modelo es el de aceite mezcla y es exitoso en términos de precios y para el productor, porque el subsidio para que se mantenga el precio del mercado interno es apenas el 1,9 por ciento, mucho menos que las retenciones tradicionales”.



“Además la recaudación no va al Estado sino que va directo al consumidor. No son propuestas antagónicas aunque cuanto mejor funcione ese fideicomiso menos va a ser la necesidad de aumentar el nivel de retenciones. Por cualquiera de las dos vías es imprescindible intervenir porque si no vamos a tener un impacto en el precio de los alimentos más grande que el de ahora con un traslado también a productos de góndola que usan trigo como insumo, como por ejemplo los fideos”, agregó.



En el caso del aceite, para que no suban las retenciones la industria acordó con el gobierno un mecanismo de compensación interna por unos 29 millones de litros mensuales. Demanda unos U$S190 millones.



Según el funcionario recientemente incorporado, se convocará a actores de la cadena cárnica frente a las subas. Además, dijo que será “retrotraído” cualquier incremento que se produzca desde mañana.



“En la mesa de ministros tomamos una decisión rápida y le pedimos a las grandes cadenas que no trasladen a precios durante este fin de semana largo. No sé que va a pasar el martes (por mañana), porque probablemente los supermercados y carnicerías tengan que reponer mercadería, pero todo movimiento desmedido que ocurra será retrotraído”.



“Para parar el tema hay que trabajar coordinadamente con Agricultura, que tiene diálogo con los productores para hacer foco en elevar la oferta. Desde el lado de Comercio Interior debemos asegurar que esa oferta llegue a mejores precios al consumidor final y no se pierda en los márgenes de intermediación. Para eso vamos a convocar esta semana a frigoríficos exportadores, mercadointernistas y carniceros para plantearles estas medidas que pensamos de desvinculación de precios”, señaló.



Feletti también habló de imaniobras especulativasi tras la suba de la hacienda. Hay muchas maniobras especulativas en el aumento del novillo esta semana, y la menor oferta de reces no justifica el aumento de 26 por ciento en lo que va del mes”, afirmó.