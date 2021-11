Lo aguantó con la experiencia

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

A priori, Mitre-Sporting aparecía como el encuentro más parejo de la zona 1 de la región Litoral Norte del torneo Regional y los últimos finalistas de la Liga Posadeña dejaron en claro por qué desde hace un tiempo son los animadores del fútbol capitalino.



En un duelo que fue más peleado que jugado, Mitre sacó ventaja y luego tuvo que dedicarse a aguantar, ya que jugó todo el complemento con uno menos. El 1-0 en Rocamora se festejó por duplicado por el local en un debut muy complicado.



Mitre salió decidido a imponer condiciones en casa, pero se encontró con un Sporting bien parado y que prefirió esperar para salir de contragolpe en el estadio Tito Cucchiaroni.



Manuel Sánchez Ocaña primero y Mauro Gómez después, estuvieron cerca de abrir el marcador, pero sus definiciones se fueron cerca del arco defendido por Juan Mendoza.



Pero de tanto intentar y acechar el área rival, el dueño de casa tuvo su premio. Beto Comes rompió líneas con un gran pase para Sánchez Ocaña, que lo habilitó a Mauro Gómez. El ‘9’ la empujó y puso el 1-0 en su regreso al fútbol misionero.



A partir de ese momento y hasta el final del primer tiempo todo fue de Mitre, a excepción de un mano a mano que Mateo Forza le tapó a Rodrigo Cerdán.



El Auriazul pudo aumentar la ventaja, pero en la última del primer tiempo el árbitro amonestó mal a Ezequiel Urunaga por una falta que no cometió y como el mediocampista ya estaba amonestado vio la roja.



Esa expulsión cambió el libreto del complemento. Mitre esperó para salir de contra y Sporting fue el que tuvo la iniciativa, aunque nunca pudo tranquilizarse para buscar las mejores opciones.



Diego Millán movió el banco, mandó a la cancha a jugadores con aire para intentar desgastar a una defensa que se replegó más con cada minuto que pasó.



Pero a pesar de tener uno más y de haber realizado varios cambios para tener aire, Sporting no tuvo ideas. Fue con más ganas que cabeza y sobre el final careció de lucidez.



Mitre apeló a la experiencia de Beto Comes para tenerla en el medio y generar faltas; a la de Mateo Forza para robar minutos en cada saque de arco, pero también contó con las contras del juvenil Esteban Morel.



El Auriazul se quedó con un partido que a priori iba a ser duro y que se complicó durante el transcurso de los 90 minutos. Mitre ahora visitará a Guaraní en lo que será el primer clásico posadeño de la historia en un torneo nacional.



Por su parte, Sporting debutará como local el miércoles, a partir de las 17, ante el golpeado Olimpia de Oberá.



“Estamos para pelear”

Mauro Gómez llegó hace un par de semanas desde República Dominicana y se sumó a Mitre para afrontar el torneo Regional. El delantero marcó en su regreso al fútbol misionero y analizó el triunfo de Mitre.



“Cuando estábamos once contra once el partido fue muy dinámico, pero cuando nos quedamos con uno menos tuvimos que hacer un esfuerzo más grande, pero valió la pena”, expresó el ex Guaraní.



“Vengo cansado, de una pretemporada corta, y lo sentí al partido, sobre todo cuando quedamos con uno menos”, reconoció Gómez.



En cuanto al clásico que se viene para el Auriazul ante Guaraní el miércoles por la noche, el delantero dejó en claro que “Guaraní es un grande de la provincia y del litoral, se armó bien, pero nosotros estamos para pelear por la clasificación”.



“Tenemos que estar ordenados atrás, como ante Sporting. Vamos a tener algunas opciones y tenemos que aprovecharlas”, avisó el goleador.