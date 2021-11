Techo construirá 20 viviendas de emergencia y busca 100 voluntarios

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

La organización social Techo llevará adelante la última construcción de viviendas de emergencia del año junto a 20 familias de los barrios Lapachitos y Familias Unidas. La actividad será el sábado 4 y domingo 5 de diciembre y para ello tiene como objetivo movilizar a 100 voluntarios durante ese fin de semana.



El Territorio dialogó al respecto con María Belén Rojas, directora general de Techo Misiones, quien comentó: “Son doce familias del barrio Familias Unidas y ocho de Lapachitos. Hasta el momento tenemos alrededor de 50 personas anotadas pero nuestro objetivo es ser 100 para esa fecha para poder finalizar con la construcción ese mismo fin de semana”.



Rojas aseguró que “llegar a esta construcción nos llevó muchos meses de trabajo con los vecinos y vecinas de los barrios, quienes participan en todo momento del relevamiento de familias y de priorizar los casos más urgentes. Estamos convencidos de que todos pueden aportar a crear una sociedad más justa y por eso invitamos a todos a inscribirse e involucrarse”.



La actividad está enmarcada en el Día Internacional del Voluntariado, decretado por las Naciones Unidas cada 5 de diciembre y en este contexto, la construcción convoca a la participación de jóvenes en una actividad con gran impacto en la calidad de vida de familias que viven en un contexto de emergencia y precariedad habitacional.



“Estamos saliendo de una pandemia que dejó aún más en evidencia que la salud y bienestar de las personas está muy condicionada al estado de su vivienda y por eso construimos, porque como ciudadanos entendemos que la emergencia habitacional es una problemática urgente que necesita que accionemos y no seamos indiferentes”, indicó al respecto la directora de Techo.



En relación a los cuidados sanitarios, comentó que “si bien se flexibilizaron las actividades y eso nos permitió retomar la presencialidad, todavía trabajamos con protocolos, barbijos y todos los cuidados sanitarios porque sabemos que todavía está latente la pandemia y queremos garantizar que todas las personas que participen estén seguras”.



Para sumarse a construir sólo hay que ser mayor de 18 años, no hace falta tener ningún conocimiento específico ni asistir a ninguna actividad previa. Asimismo, se mantendrán todos los cuidados necesarios para asegurar las condiciones sanitarias del evento. Quienes estén interesados en participar pueden ingresar a https://actividades.techo.org/actividades/20786 o dejar un mensaje a través de las redes sociales en Facebook: Comunidad Techo Posadas, o en Instagram: @comunidadtecho_posadas.



Segunda tanda

La construcción programada para diciembre será la segunda tanda del año, teniendo en cuenta que la primera fue en el mes de mayo y en aquella oportunidad se construyeron 17 viviendas de emergencia en los barrios Belén y Los Patitos 2 de Posadas.



Con las 20 previstas para esta vez, la organización alcanzará un total de 37 construidas en el año.



Para la construcción de viviendas de emergencia, se realiza una encuesta de caracterización de hogares, que releva información sobre las condiciones de vulnerabilidad del hogar y de las familias que habitan el asentamiento. En 18 años, Techo Argentina construyó más de 15.600 viviendas de emergencia y se movilizaron más de 165.000 voluntarios en construcciones y eventos masivos, como la colecta anual.



Teniendo en cuenta que algunas personas quieren colaborar pero por diferentes motivos no pueden hacerlo desde la construcción, Rojas comentó que existen otras maneras que van desde el voluntariado en diferentes actividades, como así también desde lo económico.



“Pueden sumarse como voluntarios a actividades puntuales más allá de la construcción, todos los sábados hacemos diferentes proyectos, por ejemplo ahora estamos haciendo entubamiento en barrio Lapachitos y mejoramientos de los salones comunitarios en los barrios Familias Unidas y Los Patitos”, explicó.



Y agregó: “Es otra forma, y por ahí si alguien no se anima a la construcción, también puede unirse. Si hay personas que quieren ayudar económicamente pueden hacerlo sumándose como socios, que para nosotros son muy importantes porque son las personas que mensualmente aportan para que podamos construir y hacer otros proyectos”.



“Nos dejan un mensaje en redes sociales, ahí nos comunicamos y les comentamos cómo es la forma para hacer una donación mínima mes a mes”, cerró.



Actualmente, casi 700 voluntarios en todo el país realizan un trabajo permanente en más de 80 asentamientos.

Organización de la sociedad civil

Techo es una organización de la sociedad civil que busca superar la pobreza en asentamientos informales de Latinoamérica, a través de la acción conjunta entre voluntarios y vecinos. Cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Salta y Misiones. Con la implementación de un modelo de trabajo enfocado en el desarrollo comunitario, la promoción de la conciencia y acción social y la incidencia en espacios de toma de decisión y de políticas públicas, Techo busca construir una sociedad justa y sin pobreza.