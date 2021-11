Otros 200 alumnos finalizaron el secundario con el Sipted

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Recibieron su diploma de terminación del secundario 221 estudiantes, quienes pudieron concluir el nivel medio mediante el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (Sipted). Los flamantes egresados son oriundos de Bernardo de Irigoyen, Campo Grande y Leandro N. Alem.



Con el primer acto realizado en Posadas el 25 de septiembre el Sipted inició el cierre de otra etapa que culminará en diciembre para completar doce actos de egresados en toda la provincia.



La modalidad del Sipted permite que todas las personas que por alguna razón no lograron terminar sus estudios primarios y/o secundarios puedan hacerlo en sus tiempos, desde sus casas acompañados por los asistentes educativos durante el proceso.



El próximo acto será este jueves en San Vicente, donde 65 egresados más recibirán sus correspondientes certificados. Además, y hasta el 15 de diciembre, se continuará con los actos de colación de las localidades de Montecarlo, Oberá, Gobernador Roca, Candelaria y Puerto Rico.



Cierre de una etapa

El jueves fue el turno de Campo Grande donde 103 alumnos fueron parte de una emotiva ceremonia. En la oportunidad, además de familiares acompañaron autoridades provinciales, la directora general del Sipted, Antonella Coletti, y la subsecretaria de Educación, Rosana “Cielo” Linares.



De igual manera el viernes se realizó en Bernardo de Irigoyen con 63 egresados y contó con el acompañamiento de autoridades provinciales. Por último, el viernes se cerró en Leandro N. Alem, donde egresaron 57 estudiantes y cuya ceremonia contó con la presencia del vicepresidente primero de la Cámara de Representantes de la Provincia, Hugo Passalacqua.



“Quiero agradecer a todos los que comparten este logro y me parece importante destacar el rol de las intendencias para ayudar a potenciar la educación en sus localidades. También quiero trasladar el saludo de la diputada provincial Yamila Ruiz quien fue parte del Sipted y sigue trabajando con el equipo”, indicó la directora general del organismo.



“Siempre soñamos que se le dé la importancia que merece el cierre de esta etapa, porque sabemos que es un momento súper importante. Nos ponemos felices que hayan logrado este sueño con mucho esfuerzo. Sabemos que tienen en la mano una herramienta que les abrirá muchas puertas”, señaló Coletti.



El intendente de Campo Grande, Carlos Sartori, felicitó a los egresados, al Sipted y a todos los que permitieron que más de 100 personas puedan cumplir un sueño. “Los sueños no se cumplen, se trabajan”, parafraseó el jefe comunal quien se mostró muy feliz de que los estudiantes puedan cerrar una etapa y seguir soñando.



El intendente de la localidad de Leandro N. Alem, Waldemar “Valdy” Wolenberg, en tanto, aseguró que “debemos siempre prepararnos para seguir creciendo, aprendiendo y ser buenas personas. Hoy es un día muy especial para ustedes y quiero compartir con ustedes esta alegría de cumplir una meta”, expresó.



El intendente de Bernardo de Irigoyen, Guillermo Fernández, por su parte, destacó el esfuerzo que pusieron cada uno de los estudiantes que terminaron sus estudios. “Cada uno de ustedes debe tener una historia y hoy hicieron realidad un sueño”, expresó.