Feriado con recolección de residuos pero sin SEM

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Se celebró el sábado el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado de 1845. Por ello se sumó un feriado puente al día de hoy, en el edificio central municipal capitalino y las demás dependencias no se atenderá al público, como tampoco en el Centro de Emisión de Licencias y la Escuela de Tránsito.



Asimismo, hoy no funcionará el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). En tanto, mañana volverá a operar habitualmente en los horarios de 7 a 13 y de 16 a 21. Se recordó, además, que en el marco de las políticas sustentables y sanitarias que lleva adelante el municipio, la recolección de residuos funcionará de manera habitual en toda la ciudad, respetando sus horarios y recorridos.



En Oberá

En la localidad de Oberá, a raíz del feriado hoy no habrá recolección de residuos; en tanto que reparto de agua y el



camión atmosférico, será normal, al igual que el barrido.



Desde el municipio se ruega a la población tomar los recaudos necesarios con los residuos domiciliarios para evitar inconvenientes.