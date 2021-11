Diseño de motocicleta para bomberos representará al país en Red Bull 2021

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Los estudiantes cordobeses Matías Nieto y Juan Cruz Amuchástegui diseñaron una moto para que los bomberos logren combatir los incendios forestales circulando por senderos donde otros vehículos no pueden llegar.



Sin dudas el 2020 estuvo fuertemente marcado por la pandemia del Covid-19, que puso en jaque al sistema de salud de todo el mundo. No obstante, en Argentina, específicamente en provincias como Misiones y Córdoba, el contexto fue aún más adverso dado que a la emergencia sanitaria se sumó la crisis hídrica, que en simultáneo produjo incontables daños al medio ambiente a causa de los incendios forestales que en lugares como nuestra Tierra Colorada arrasaron con miles de hectáreas de vegetación autóctona y selva virgen.



En este contexto -y con el afán de aportar nuevas herramientas al personal de bombero en la provincia de Córdoba-, el equipo EORaptor integrado por los estudiantes de la carrera de diseño industrial de la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ideó una motocicleta para emergencias.



Matías Nieto y Juan Cruz Amuchástegui-dúo que tiene a cargo el proyecto-, idearon el vehículo eléctrico que cuenta con la capacidad de moverse por senderos en donde otros transportes no pueden circular.



El proyecto fue seleccionado entre los 44 mejores del programa global Red Bull Basement 2021. Esta competición tiene como fin impulsar las ideas de estudiantes de todas las áreas de estudio a llevar adelante un cambio positivo y marcar la diferencia en el mundo del futuro.



Los 44 proyectos en esta edición 2021, abordaron temas como impacto ambiental, cuerpo y mente, agua potable, educación, empoderamiento, energía y ciudades inteligentes.



“En los últimos dos años sufrimos los peores incendios de la historia. En el 2020 argentina perdió más de un millón de hectáreas, el cambio climático está generando incendios más explosivos y díficiles de apagar y para hacerle frente los bomberos necesitan de herramientas más avanzadas”, comentaron los jóvenes en el video explicativo para la competencia.



“Muchas veces el acceso es muy complicando y la acción temprana del bombero es imprescindible. En ocasiones, cada bombero suele caminar muchos trechos -perdiendo tiempo valioso- con alrededor de 30 kilos de carga en equipamiento y agua, en jornadas que pueden durar días” contextualizaron.



Por eso, con el fin de aportar al sacrificado trabajo de los bomberos, el equipo de estudiantes desarrolló una motocicleta eléctrica, que contará con tecnología avanzada como implementación de motores brushless en sus ruedas, permitiendo una doble tracción y alcanzando una movida en espacio en donde un auto convencional le es imposible circular. El vehículo además cuenta con un espació en donde el bombero podrá transportar agua y el equipamiento necesario para combatir los incendios.



La final internacional de Red Bull Basement se hará del 13 al 15 de diciembre próximos en Estambul, Turquía. Allí, el equipo argentino tendrá la oportunidad de presentar su idea frente a un jurado internacional.

Winamp se renueva y regresa al mercado

La legendaria Winamp revivió de entre las cenizas y está por lanzar una renovada cara de su servicio. Por ahora tiene disponible una sección para quienes deseen ayudar a probar la versión beta de su reproductor multimedia.



En su nuevo sitio web informó que: “Algo grande está por suceder. Estamos construyendo el Winamp para la siguiente generación”. Aunque no informa detalladamente de cuándo y cómo será, promete que no solo será una actualización ya que harán un cambio total para conectar a las personas con la música de sus artistas favoritos.

Wpp: actualización permitirá reaccionar como en Messenger

Una nueva actualización llega a WhatsApp y permitirá reaccionar a los mensajes dentro de los chats, similar a sus plataformas hermanas, Instagram y Facebook.



Se trata de la versión 2.21.24.8 que puede encontrarse dentro del programa beta de Google Play, y que de no hallarse ahí se puede bajar la apk desde APK Mirror.



En esta nueva actualización de la app, el usuario puede activar y desactivar las reacciones en los mensajes; en este último caso para evitar notificaciones excesivas. Las reacciones serán similares a las de las otras redes: me gusta, me encanta, me enfada, me importa.