Yanina Screpante: “Podría ser mucho más letal”

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Luego de haber sido desalojada del penthouse en el que convivía con Pocho Lavezzi cuando estaban de novios, Yanina Screpante confirmó que la batalla judicial sigue en pie; aún reclama 15 millones de dólares por, según ella, haber dejado de lado su carrera para acompañar al futbolista en la suya.



Dolida por esta delicada situación, Yanina rememoró su relación con Pocho y admitió que lo que más la angustia es lo que él dice de ella. “Tenía un proyecto de familia. Ahora lo que me duele es cómo se dieron las cosas. Yo no digo mentiras de nadie, podría ser mucho más letal y con fundamentos pero no me interesa. Esto debería haber quedado en la Justicia y no que se armara todo este revuelo”, expresó en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina. Y se despidió remarcando que su intención no es entrar en una batalla eterna con su ex pareja, pero que no le gusta cómo se está manejando. “No quiero una guerra, sólo estoy tratando de pedir que se cumpla con mi derecho. Y lo único que encuentro desde el otro lado es maltrato económico. Creo que sus letrados lo aconsejan mal”, sentenció.