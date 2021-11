TN: Facundo Bustos no pudo terminar la serie

domingo 21 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Se cumplió en Toay, provincia de La Pampa, la clasificación definitiva de la Clase 2 del Turismo Nacional y sus respectivas series. Allí el misionero Facundo Bustos logró quedarse con el mejor registro pero un toque lo obligó a abandonar la serie.

Hoy en la primera fila de la final partirán Marcos Fernández y Renzo Blotta. El piloto de Apóstoles buscará avanzar desde el fondo del pelotón.

A las 12.20 se largará la competencia final a 20 vueltas o 35 minutos y contará con transmisión de la TV Pública de 11 a 14.30.

“En la serie me jugué con las maniobras para recuperar el primer lugar y no me salió. Todo sirve como experiencia y para seguir creciendo dentro de la categoría. Mañana (por hoy) a venir desde el fondo y dar lo mejor como siempre”, remarcó Bustos.

Karting en Campo Grande

Por otra parte, con 104 inscriptos comenzó ayer la 5ª fecha Misionero de Karting en Campo Grande.

El Gran Premio San Rafael disfrutó de las clasificaciones de los kartings y los mejores fueron Agustín Ortega (10 HP), Dario Bogado (Libre A y Libre B), Ezequiel Portel (Estándar), Negro Bogado (Senior), Patricia Barrios (Damas), Neymar Cantero (110cc), Marcos Cigelsk (Súper Kart). Hoy se disputan las finales en el kartódromo Mauro Nichueda.